تعيين جراهام فيتزجيرالد رئيساً تنفيذياً جديداً للمصرف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المصرف عن تعيين السيد جراهام فيتزجيرالد في منصب الرئيس التنفيذي الجديد. ويتمتع جراهام، بأكثر من عشرين عاماً من الخبرة في مجال المصارف والتمويل.

حيث شغل العديد من المناصب القيادية في مجموعة «إتش إس بي سي» HSBC.

حيث شغل جراهام قبل انضمامه إلى المصرف، منصب الرئيس التنفيذي لمصرف «غش إس بي سي» في الفلبين.

كما تبوأ العديد من المناصب العليا في المجموعة، منها إدارة العلاقات العالمية وإدارة التمويل والمعاملات، والعمليات الإقليمية، والخدمات المصرفية للشركات.

كما شغل جراهام سابقاً العديد من المهام في نيوزيلندا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة.

حيث عمل كرئيس تنفيذي إقليمي للعمليات، ثم رئيساً إقليمياً للخدمات المصرفية للشركات للأعمال المصرفية التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على تعيين جراهام رئيساً تنفيذياً، قال السيد فرحات عمر بن قداره رئيس مجلس إدارة المصرف: «يسعدني نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، الترحيب بجراهام في المصرف.

متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. إننا على ثقة بقدرات وإمكانات جراهام على قيادة الفريق التنفيذي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

إن مؤهلاته وخبراته المهنية ومهاراته القيادية، سيكون لهم دور رئيس في نمو وازدهار المصرف».

من جهته، علّق جراهام، الرئيس التنفيذي الجديد للمصرف قائلاً: «لقد شُرّفت باختياري لمنصب الرئيس التنفيذي للمصرف، أود أن أشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي منحوني إياها، وأتطلع إلى العمل مع الفريق التنفيذي لتحقيق رؤية وأهداف المصرف الاستراتيجية، واستكشاف مسارات جديدة لفرص تطوير الأعمال».

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