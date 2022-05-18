60 مليون درهم سنوياً حجم سوق أجهزة التلفاز في الدولة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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قال مسؤولون في شركة «تي سي إل إلكترونيكس» TCL، إن حجم سوق أجهزة التلفاز في الإمارات يصل إلى 60 مليون درهم سنوياً، مشيرين إلى أن العلامة التجارية المصنّفة في المرتبة الثانية عالمياً بين شركات صناعة التلفزيونات وإحدى الشركات الرائدة المتخصصة في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الاستهلاكية تهدف إلى افتتاح متجر تجربة رئيسي في المنطقة وذلك خلال العام الحالي بإمارة دبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لشركة «تي سي إل»، التي تعتبر من ضمن أكبر خمس علامات لأجهزة التلفاز في الإمارات على هامش طرح شركة التكنولوجيا العالمية لمجموعتها الجديدة من التلفزيونات من السلسلة C وأجهزة منزلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بهدف توفير منتجات ذات قيمة مضافة للمستهلكين في هذه الأسواق.

وبحسب شركة الأبحاث «أومديا» Omdia، فقد شهدت الحصة السوقية لتلفزيونات تي سي إل في عام 2021 نمواً نسبته 11.5 %، مع بيع 24.6 مليون وحدة من شاشات «إل سي دي» وتلفزيون «أندرويد أو إس سمارت» المصنّف في المرتبة الأولى.

كما سجلت «تي سي إل» أيضاً نمواً ملحوظاً على صعيد مبيعات الشاشات الذكية متوسطة إلى عالية الجودة، حيث شهدت تلفزيونات QLED و MINI LED زيادة سنوية بنسب 53.8% و50.5 % على التوالي.

وكشركة تكنولوجية عالمية لديها حضور في أكثر من 160 دولة ومنطقة، فإن «تي سي إل» تقدم منتجات إلى ما يقرب من 300 مليون مستخدم حول العالم.

وقالت ساني يانغ، المدير العام في «تي سي إل الشرق الأوسط وأفريقيا»، خلال المؤتمر، إن سوق أجهزة التلفاز في الإمارات هو من الأكبر في المنطقة.

كما أن دراسة استهلاكية حديثة كشفت عن أن عدداً أكبر من سكان الإمارات باتوا أكثر إقبالاً على شراء أجهزة التلفاز من قياس 55 بوصة فما أكثر.

مؤكداً أن استخدام تقنية «ميني ليد» الرائدة من «تي سي إل» تقدم تجربة مسرح منزلي ممتازة للمستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت: جرى تصنيع أجهزة التلفاز المبتكرة بتقنيات متطورة لتوفير تجارب سمعية وبصرية استثنائية وغامرة للمستهلكين في المنطقة.

وتسعى شركة «تي سي إل» لإلهام الحياة اليومية للعملاء من خلال أحدث مجموعة من الأجهزة المنزلية والمكيّفات المبتكرة المصممة وفق تكنولوجيا المنازل الذكية المتصلة –الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وترتقي تلفزيونات Mini LED 4K C935 وC835 بمعايير الصور التلفزيونية القوية من خلال زيادة عدد نقاط التعتيم المحلية إلى ما يصل لـ 1920 نقطة وتوفير أداء سطوع مذهل لتحقيق مستويات تباين رائعة وعرض تفاصيل مبهرة بأكثر من مليار درجة لون بدعم من تقنية QLED.

وتم تعزيز الإضافات الجديدة إلى السلسلة C لتوفير أفضل تجربة ألعاب ممكنة للمستهلكين.

وصُممت طرازات QLED 4K C735 و C635، التي توفر أداءً ترفيهياً فائقاً، لتقديم مجموعة شاملة من التجارب الترفيهية مع نظام جوجل تي في وأداء استثنائي لألعاب الفيديو. وسوف تتوفر أجهزة التلفاز هذه قريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أعلنت «تي سي إل«» أيضاً عن أحدث أجهزتها المنزلية، مثل جهاز تكييف الهواء FreshIN، وسلسلة Sweeva من المكانس الكهربائية الروبوتية (الحائزة جائزة الابتكار CES 2022)، وسلسلة Breeva من أجهزة تنقية الهواء، والسلسلة P2 من الغسّالات المزودة بتقنية تعديل الجرعات الأوتوماتيكية للمنظفات auto-dose.

بالإضافة إلى مجموعتها الأحدث من الأجهزة المنزلية الصغيرة الذكية العاملة بتقنية إنترنت الأشياء، التي يمكن التحكم بها عن بعد وبذكاء من خلال تطبيق «تي سي إل» المنزلي.

وبدوره، قال محمد منهج الدين، مدير تسويق أول في شركة «تي سي إل» الشرق الأوسط وأفريقيا:

«وسّعت شركة «تي سي إل» حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ خلال العام 2021، كما رسّخنا أيضاً مكانتنا في المرتبة الثالثة في المملكة العربية السعودية واستحوذنا على حصة سوقية كبيرة في غالبية أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تُصنّف «تي سي إل» في الوقت الراهن ضمن أفضل خمس علامات تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ونتوقع أن نحقق مزيداً من النمو في المستقبل».

وأضاف: «لدينا طموحات كبيرة للمستقبل وخطة فعالة لتعزيز النمو في السوق المحلية».

وتأتي المنتجات الجديدة متماشية تماماً مع شعار العلامة التجارية الجديد «تمكين الإنجازات العظيمة»، الذي يحمل أحدث رسالة للشركة ويعكس أيضاً ثقة «تي سي إل» وطموحها في غرس القيم في نفوس المستهلكين حول العالم لإلهامهم وتمكينهم من تحقيق إنجازات عظيمة في حياتهم.

جدير بالذكر أن «تي سي إل» هي مجموعة أعمال دولية متخصصة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية.

تتمثل منتجات الشركة الرئيسية بأجهزة التلفاز، حيث تعتبر الشركة سبّاقة في ابتكار تكنولوجيا شاشة العرض Mini LED. وأسهم نجاح السلسلة C من تلفزيونات QLED و Mini LED في العام السابق في تسريع وتيرة نمو الشركة في المنطقة.

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