21 % نمواً بالتسجيل الإلكتروني بـ«إمباور» خلال 120 يوماً

المصدر: دبي- البيان

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سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، نمواً قوياً في نسبة التسجيل الإلكتروني للأفراد والشركات خلال أول 4 شهور من 2022، إذ بلغت نسبة الزيادة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعكس النمو الواضح في المعاملات الإلكترونية مضي المؤسسة في تسجيل معدلات نمو أكبر حتى نهاية العام ليفوق ما سجلته ما بين العامين 2020 و2021 والذي بلغ 44.5%.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: يكمن الهدف الأساس وراء أتمتة عملياتنا بما فيها المتصلة بالحصول على الخدمات من جانب المتعاملين، في سعينا الحثيث إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الخدمة بما يضمن سهولة النفاذ إلى الخدمات وبجودة عالية تتضمن تحقيق سعادة المتعاملين وتوفير الجهد والوقت عليهم تحقيقاً لمضامين الاستراتيجيات الوطنية.

ومواكبة التقدم التقني الذي تشهده إمارة دبي. مؤكداً على المساهمة الفاعلة في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» عبر ممارسات وإجراءات عدة من بينها زيادة قنوات الدفع الإلكترونية.

وشدد على حرص المؤسسة في تقديم خدمات تتميز بالسهولة والجودة، وتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، والتقدم التقني المستمر، الذي تشهده إمارة دبي؛ حرصاً على تسهيل إنجاز مختلف المعاملات وتحقيق رضا وسعادة المتعاملين.

وتقدم «إمباور»، عبر موقعها الإلكتروني، خدمات الاطلاع على الفواتير المستحقة، وتسديد فواتيرهم الشهرية إلكترونياً، والحصول على إيصال إلكتروني فور الدفع، وإجراء التسوية النهائية لفواتيرهم ودفع جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة، بكل سهولة مع إبقاء المتعامل على إطلاع دائم على حالة الطلب حتى يحصل على الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة.

كما توفر الشركة خيارات لإتمام الدفعات المستحقة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بما في ذلك تطبيق «دبي الآن» ومن خلال نظام بوابة الدفع الإلكتروني لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها شركاؤها الاستراتيجيون، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية مثل بنك الإمارات دبي الوطني والأنصاري للصرافة وبنك أبوظبي التجاري وغيرها.

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