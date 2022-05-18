جمارك دبي تنجز 285 ألف مطالبة استرداد تأمين بقيمة ملياري درهم في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمارك دبي ارتفاع مطالبات استرداد التأمين بنسبة 20% إلى 285 ألف مطالبة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 238 مطالبة في الربع الأول 2021. كما سجل إجمالي قيمة المطالبات نمواً قوياً بواقع 45% إلى ملياري درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021.

ويقدم نظام «إعادة التأمينات الذكي» تجربة سهلة ومميزة، حيث يمكن النظام المتطور الذي ابتكرته جمارك دبي العملاء من تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهو ما يوفر وقت وجهد العميل ويخفض الكلفة على الشركات، إضافة إلى دعم قدرة جمارك دبي على احتساب التأمينات المستردة بشكل أبسط وأكثر دقة، كما يقلص النظام على نحو غير مسبوق المدة اللازمة لإعادة التأمينات بالاعتماد على التقنيات المتطورة والتحسينات المستمرة.

وبلغ عدد المطالبات عبر المقاصة (التحويل الآلي المباشر) بين دول مجلس التعاون 18 ألف مطالبة استرداد بقيمة رسوم جمركية محولة بقيمة 130 مليون درهم في الربع الأول. ويمثل نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية أحد أهم الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية.

وقال يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف): «الارتفاع القوي لقيمة التأمينات الجمركية خلال الربع الأول دليل على قوة حركة التجارة في دبي وقيادة الإمارة لتعافي القطاع التجاري على المستوى الدولي، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تسهيل كل الإجراءات الجمركية للمتعاملين عبر تطوير أنظمة تعتمد على التكنولوجيا التقدمية.

حيث يُعد نظام إعادة التأمينات الذكي، الأول من نوعه على مستوى العالم، ابتكاراً متطوراً تقنياً يستطيع التعامل مع أكثر من مليوني طلب في العام، ويدعم تحقيق الكثير من الفوائد للعملاء.

حيث يستطيع العميل تقديم معاملة مطالبات الاسترداد إلكترونياً من أي وقت ومكان بما يدعم سعادتهم. وقد ارتفعت نسبة سعادة المتعاملين في جمارك دبي إلى 91.8% وفق نتائج دراسات سعادة متعاملي حكومة دبي 2021، مشيراً إلى أن جمارك دبي تعد أول دائرة جمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي توفر خدمة استعادة التأمينات على الرسوم الجمركية إلكترونياً».

وأضاف «تدعم مبادرة جمارك دبي شهادات الدخول /‏ الخروج الإلكترونية والتي أطلقتها بالتعاون مع موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، تسهيل العمليات الجمركية، وخصوصاً فيما يتعلق بتقديم مطالبات الاسترداد في جمارك دبي.

كما تدفع المبادرة إلى تعزيز عملية صادرات البضائع من ميناء جبل علي، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدائرة 2021-2026، لتوفير تجربة استثنائية للعملاء وزيادة العائد على أنشطتهم التجارية ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها».

وقال محمد الهاشمي مدير إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة في جمارك دبي: تسهم عملية إغلاق طلبات رد التأمينات في حد أقصى يومي عمل بتوفير السيولة للشركات للاستفادة منها في تعزيز الأعمال، حيث أدت التحسينات المستمرة لمنصة إعادة التأمينات إلى رد التأمينات والضمانات للعملاء بسرعة ودقة وشفافية.

حيث يتميز النظام بالعديد من القدرات في العمل الجمركي، منها تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ووحدة مركزية لمعالجة المطالبات، كما يتيح التحقق من صحة المطالبات آلياً أثناء تقديمها، ومتابعة حالة تقديم الوثائق، وتسهيلات طلب تمديد وقت الصلاحية للصادرات، وتسهيلات لمتابعة وضع المطالبات، وخدمات البريد الإلكتروني الآلية لإخطار العملاء بحالة المطالبات، بالإضافة إلى المعالجة الشاملة للمطالبات وصولاً إلى التسوية المالية.

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