أداء تشغيلي متميز لـ «غلفتينر» في أم قصر بالعراق

المصدر: الشارقة- البيان

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حققت شركة غلفتينر الإماراتية، أكبر شركة خاصة ومستقلة لإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، تميزاً تشغيلياً قياسياً، من خلال التعامل مع 4000 أنبوب فولاذي في ميناء أم قصر، في غضون 4 ساعات. وتم تفريغ الشحنة ونقلها إلى مركز أم قصر اللوجستي (UQLC)، حيث سيتم تخزينها حتى التخليص الجمركي واستلامها من قبل العميل.

وتشغل شركة غلفتينر محطة حاويات ICT، في الميناء الواقع في جنوبي العراق، إلى جانب الذراع اللوجستية لشركة غلفتينر مومينتوم، وتقوم بتشغيل مركز أم قصر اللوجستي، والذي قام هذا الأسبوع بتفريغ السفينة جبل علي 1. وشملت العملية تفريغ 4000 أنبوب فولاذي، اكتمل في أقل من 4 ساعات، مع عدم وجود أضرار، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لمناولة البضائع لفريق غلفتينر وفريق مومينتوم في العراق.

وقال بيتر ريتشاردز الرئيس التنفيذي لشركة غلفتينر: كان أداء الشركة العراقية التابعة لنا UQIC، جيداً بشكل استثنائي، ما يدل على السرعة والاحتراف والدقة والكفاءة، أثناء تعاملهم مع هذه الشحنة الواسعة في وقت قياسي. هذا الإنجاز، هو مثال على مستوى العمل الذي يقوم به هذا الفريق المحترف والمتحمس للغاية في العراق، والمستعد لتقديم حلول معالجة وتخزين، وحلول لوجستية استثنائية، وقابلة للتكيف لإفادة العملاء في جميع أنحاء سلسلة التوريد.

والمركز اللوجستي يغطي مساحة 750000 متر مربع، شمال ميناء أم قصر مباشرةً، وهو في وضع مثالي لتوفير جميع أنواع الخدمات المتعلقة بالموانئ. إنه مركز لوجستي متكامل تماماً مع مرافق تقدم خدمات ذات قيمة مضافة، بما في ذلك نقل البضائع من الميناء، ومناولة البضائع، ومرافق المستودعات، والدمج، وفك الدمج، والفرز، والتجريد، وحشو الأحمال داخل/ خارج الحاويات، والتحقق والتعبئة والتغليف، ووضع العلامات والخدمات اللوجستية الأخرى.

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