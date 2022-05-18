"أبوظبي المالي" يسهل إجراءات فتح حسابات للمستثمرين المسجلين في الأسواق الأخرى

المصدر: وام

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اتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السوق من قبل المستثمرين المسجلين في الأسواق المالية الإماراتية الأخرى.

تنطبق مبادرة السوق على المستثمرين الذين لديهم أرقام مستثمرين صادرة عن الأسواق المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و السلع.

وتعزز هذه الخطوة التي اتخذها السوق المزيد من المشاركة في أسواق رأس المال في الدولة، حيث أنها تتيح للمستثمرين الذين يحملون رقم مستثمر وطني /NIN/ صادر عن أي من الأسواق المالية الأخرى في الدولة تداول الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تسجيل طلب بذلك.

تتطلب عملية التسجيل المبسطة المصادقة على رقم المستثمر الحالي من قبل أي من شركات الوساطة المعتمدة من السوق. أما في حالة الشركات أو المؤسسات، فإنه يجب على المستثمر تقديم عقد التأسيس إلى جانب قائمة بالمفوضين بالتوقيع.

جدير بالذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد اتخذ عدة خطوات خلال العام الماضي لتعزيز الوصول إلى فرص الاستثمار المتاحة في السوق، بما في ذلك خفض عمولات التداول وتمديد ساعات التداول.

وقد شهد السوق، الذي وسع قائمة أدواته الاستثمارية لتشمل صناديق الاستثمار المتداولة والمشتقات أيضاً، زيادة قوية في السيولة، حيث تضاعفت قيم التداول في الربع الأول من عام 2022 على أساس سنوي. كما ارتفعت القيمة السوقية بشكل كبير لتقترب من حاجز 2 تريليون درهم إماراتي، و يأتي ذلك الأداء القوي مدفوعاً بسلسلة من عمليات الإدراج في السوق الرئيسي وأيضاً سوق نمو.

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