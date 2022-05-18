"أدنوك" تبدأ إجراءات إدراج حصة من أسهم "بروج" للاكتتاب العام في سوق أبوظبي المالي

المصدر: وام

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، اليوم عن عزمهما طرح حصة 10% من أسهم شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج بي ال سي" /"بروج" أو "الشركة"/، المشروع المشترك للبتروكيماويات، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو 2022، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وتم تأسيس "بروج" في عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "بورياليس" لتجمع نقاط القوة والخبرة المزايا لكل من الشركتين. وتتكون "بروج" من شركتين هما شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" /بروج/ ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات، وشركة "بروج برايفت ليمتد" ومقرها في سنغافورة والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات "بروج" التي تعد اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

وتشمل محفظة منتجات "بروج" مادتي "البولي إيثيلين" و"البولي بروبيلين"، اللتين تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداماً في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية.

ويتمّ تصنيف الحلول التي توفرها "بروج" من البوليمرات ضمن قسمين رئيسيين هما حلول البوليمرات المخصصة للمستهلكين، وحلول البوليميرات المخصصة لمنشآت البنية التحتية.

وتشمل حلول المستهلكين منتجات التعبئة والتغليف المستدام والحاويات الطبية وأغطية البيوت الزراعية البلاستيكية، بينما تشمل حلول البنية التحتية أنابيب المياه والغاز وكابلات نقل الطاقة.

وتوفر "أدنوك" من خلال طرح حصة أقلية من أسهم "بروج" للاكتتاب العام فرصة استثنائية للمستثمرين للمشاركة في قصة نمو شركة رائدة من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بشكلٍ عام.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها - بهذه المناسبة : " تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تستمر ’أدنوك‘ في جهودها لدعم نموّ وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق المال في دولة الإمارات. حيث نعلن اليوم عن عزم ’أدنوك‘ وشريكنا الاستراتيجي ’بورياليس‘ طرح حصة أقلية من أسهم شركة "بروج"، مشروعنا المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتأتي هذه الخطوة بعد الإدراج الناجح لشركتي ’أدنوك للحفر‘ و’فيرتيجلوب‘، لتنضم بذلك ’بروج‘ إلى أسواق المال المحلية كشركة رائدة تتخذ من الإمارات مقراً لها وتنافس بقوة في الأسواق العالمية من خلال توفير حلول مبتكرة في مجال البوليمرات للقطاع الصناعي والبنية التحتية والمستهلكين.

وسيكون الاكتتاب على أسهم ’بروج‘ متاحاً أمام المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية".

وأضاف: "من خلال طرح ’بروج‘ واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بالاستحواذ على نسبة 25% من أسهم شركة ’بورياليس‘، تستعد ’أدنوك‘ للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات خلال العقود القادمة والذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي. ويعتبر هذا الطرح الرابع لإحدى الشركات التابعة لأدنوك في السوق، وذلك في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا لخلق القيمة وتحقيق النمو الذكي، حيث تواصل ’أدنوك‘ جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من أصولها المتكاملة في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتسويق والتصنيع، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام بما يعود بالنفع على دولة الإمارات وأبوظبي".

وتشمل المحاور الأساسية في خطة النمو الاستراتيجية لشركة "بروج" تحقيق النمو المستمر في محفظة منتجاتها عبر الابتكار وتوفير الحلول المستدامة وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية والتوسع الجغرافي.

كما ستركّز الشركة على توفير مجموعة منتجاتها المتنوعة وحلولها الصناعية المبتكرة للأسواق النهائية التي تقدم أسعاراً متميزة، والاستفادة من تقنية بورياليس Borstar التي مكّنت شركة "بروج" من تصميم حلول خاصة تلبي متطلبات عملائها وتساهم بشكلٍ كبير في تسهيل الحياة اليومية.

وستستفيد بروج كذلك من استثمار "أدنوك" الناجح في أسهم "بورياليس" الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي سيسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بينهما وتسريع تنفيذ أهداف برنامج "أدنوك" للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والعمليات الصناعية.

وتخطط "أدنوك" للاستفادة من فرص النمو في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، بالاعتماد على مرافق التكرير والبتروكيماويات عالمية المستوى التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، حيث بدأت الشركة بالفعل تنفيذ عدد من مشاريع التوسعة الرئيسية والتي تشمل مشروع "بروج 4"، ومنطقة الكيماويات الصناعية ضمن منظومة "تعزيز".

وتدير "بروج" من خلال الشركات التابعة لها أحد أكبر مجمعات البوليفين المتكاملة في منطقة الرويس. وتمتلك الشركة كذلك مراكز لوجستية في مواقع مختلفة من المنطقة، بالإضافة إلى مستودعات تخزين ومحطات تصدير منتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، إضافةً إلى وحدة تصنيع مركبات البوليمرات في شنغهاي، والتي يتم بها تركيب المواد الصمغية المنتجة في مصنع الرويس، وتستخدم في العديد من الصناعات من ضمنها قطاع صناعة السيارات في آسيا وغيره من المجالات الصناعية الأخرى مثل الأجهزة الطبية ومستلزمات العناية الصحية والتعقيم.

وعلى مدار الأعوام الستة الماضية، نفذت "أدنوك" برنامجاً فعالاً لإدارة محفظة أعمالها ورؤوس أموالها، كما طورت نموذجاً لشراكات استراتيجية مبتكرة وأكثر انفتاحاً ومرونة في جميع جوانب سلسلة القيمة لأعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق والبتروكيماويات.

وتخطط "أدنوك" لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار /أي ما يعادل 447.7 مليار درهم/ في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2021 - 2025 لتمكين استراتيجيتها للنمو وخلق وتعزيز القيمة.

وتخطط "أدنوك" لتوسعة قاعدة المستثمرين عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة، حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة "أدنوك للتوزيع" في عام 2017، وأعقب إدراج أسهم "أدنوك للحفر" في أكتوبر 2021 والذي يعد الطرح الأكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه، وطرح حصة للاكتتاب العام في "فيرتيجلوب".

وساهمت هذه الإدراجات في دعم نموّ القطاع الخاص وتطوير أسواق المال المحلية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار في أصول أدنوك عالمية المستوى والمشاركة في مسيرة نموها وتطورها.

ويعمل لدى "بروج" أكثر من 3,100 موظف في شركة "أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة" وشركة "بروج برايفت ليمتد"، وتوفر "بروج" منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتم نشر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين الأفراد في نشرة اكتتاب باللغة العربية " نشرة الاكتتاب للطرح العام في الإمارات العربية المتحدة" و"إعلان الاكتتاب العام"، كما سيتم نشر "مذكرة الطرح الدولية" باللغة الإنجليزية فيما يخص المكتتبين من المستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع أن يتم اليوم نشر "نشرة الاكتتاب للطرح العام في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"إعلان الاكتتاب العام" فيما من المتوقع أن يتم نشر "مذكرة الطرح الدولية" خلال الوقت المقرر لها.. للاطلاع على المزيد من المعلومات يمكن زيارة www.borouge.com/IPO.

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