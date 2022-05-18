«دبي جوانجشين الذكية» أكبر منصة صينية للتجارة في دبي

المصدر: دبي - محمد عبدالرشيد

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تستعد مدينة «دبي جوانجشين الذكية» (سوق التنين 2) للافتتاح الرسمي قريباً في المدينة العالمية بدبي وذلك بعد إطلاقها تجريبياً أول مايو الجاري، وذلك بعروض للمستثمرين من شباب الإمارات حيث ستكون تكلفة المشروع التجاري 10 آلاف درهم فقط لفتح متجر، وتم بناء مدينة دبي جوانجشين الذكية (سوق التنين 2)، بمساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع على بعد 15 دقيقة فقط من وسط إمارة دبي، بهدف إنشاء منصة توزيع رقمية كاملة عبر الإنترنت والبيع العادي لتقديم المنتجات الرائدة لسوق الشرق الأوسط، مع تقديم كافة المتطلبات اللوجستية، وتتماشى المدينة الذكية مع اتجاه عولمة تداول التجارة، وتتحمل المهمة الجديدة الرائدة لمساعدة السلع الصينية للوصول إلى الخارج، وتحت شعار من الشرق يشع العالم.

ساهمت الحكومة الصينية من خلال بنك النهضة الصيني بتمويل سلسلة التوريد للمشروع بالاشتراك مع الجمعية الصينية للابتكار الرقمي، وجمعية التجارة الإلكترونية عبر الحدود في دولة الإمارات، مما يوفر حماية مالية مزدوجة للمشترين والبائعين، مع منصة عرض رقمية فريدة من نوعها لمركز بريميوم الذي يضم مرافق مركز تسوق شاملة وفريق تشغيل متعدد القنوات، مع وجود العلامات التجارية المحلية الرائدة في المركز التجاري، مما يجلب حركة تسوق شعبية كبيرة. ويضم المشروع فريقاً يضم 100 إداري صيني، وقال زيهيهوا شين المدير العام لمدينة دبي جوانجشين الذكية:

إن دبي تتوسط العالم وهي أقرب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تفضل «المنتجات الوطنية الصينية»، ومن ثم تصدير المنتجات الصينية يشكل ميزة نسبية في التجارة وذلك لسرعة الوصول إلى الأسواق، وإن هدف المشروع مهم لدعم صغار المستثمرين، وخاصة الشباب من رجال الأعمال. ويغطي التخطيط التجاري بالكامل للمدينة الذكية خمسة مجالات رئيسة، بما في ذلك المنتجات المنزلية وخدمات الأم والطفل والتجارة والترفيه والسلع الصغيرة والأجهزة وما إلى ذلك.

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