منتدى قادة المطارات: دبي تتحول بسرعة إلى مدينة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس أعمال الدورة التاسعة من منتدى قادة المطارات العالمية في دبي بالتوازي مع الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات، حيث دعا المشاركون إلى تبني تقنيات جديدة يمكن أن تساعد شركات الطيران على تخطيط مسارات أكثر كفاءة والعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين للمساعدة في تقليل إجمالي البصمة الكربونية.

وقال إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، في كلمة ترحيبية في مؤتمر ابتكارات وتطوير المطارات بمنتدى قادة المطارات العالمية إن دبي تحث الخطى في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتجذب الأعمال والمواهب والمستثمرين والسياح، لتتحول بسرعة إلى مدينة المستقبل.

وأشار إلى أنه من شأن كل ذلك أن يؤدي إلى زيادة حركة الطائرات، ويؤكد على الحاجة إلى تعزيز سلامة وقدرة وكفاءة المجال الجوي لدبي الذي تلعب فيه دانز دوراً حاسماً.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خالد الجبير، النائب الأول للرئيس لشؤون العمليات في دانز: أثبتنا قدراتنا عندما أدارات دانز بكفاءة قبل جائحة «كوفيد 19» أكثر من 1.338 حركة طائرات يومياً عبر مطارات دبي، وهي تدير الحركة الجوية في مطار دبي الدولي الذي يحتل منذ 2014 المرتبة الأولى في العالم لجهة المسافرين الدوليين.

وقد تعامل مع حوالي 1.115 مليار مسافر ضمن أكثر من 7.47 ملايين رحلة منذ بدء تشغيل المطار في 1960. وقال: تمكنا بفضل الرؤية الرائعة لقادتنا من التغلب على الصعاب بعزيمة وثقة، ونعلم جيداً أن المستقبل مشرق.

وأشار إلى أن دانز تمتلك سجلاً حافلاً يستحق الإشادة بوصفها مزود خدمة الحركة الجوية الأكثر كفاءة في المنطقة، ونحن نفتخر بتنفيذ الإجراءات الأولى في المنطقة للحد الأدنى لتقارب حركة الطائرات المعزز داخل المنطقة الخاضعة للرقابة.

توحيد اللوائح

وفي خطاب حمل عنوان «توحيد اللوائح إقليمياً وعالمياً»، قال محمد فيصل الدوسري، مدير إدارة أول الملاحة والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إن على الصناعة أن تعمل في فترة ما بعد كوفيد على كل جوانب الطيران لتوحيد اللوائح وتحفيز النمو.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تخرج دولة الإمارات بمسودة تشريع حول اللوائح الخاصة بمهابط الطائرات العمودية، وذلك في الربع الأول من العام 2023 ونشرها في الربع الرابع من 2023 ليتم تنفيذها اعتباراً من الربع الأول من 2024.

وقال الدوسري إن عدد منظمات الطائرات التجارية دون طيار المسجلة لدى الهيئة العامة للطيران المدني أخذ بالازدياد، حيث تم لغاية العام 2022 تسجيل 20.000 مستخدم خاص للطائرات دون طيار، وتسجيل 870 طائرة تجارية دون طيار و181 منظمة للطائرات التجارية دون طيار، وذلك بهدف تمكين تشغيل هذه الطائرات.

إدارة الحركة الجوية

وقال يحيى عبد الله الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العالمية لخدمات الملاحة الجوية «غانز»، في كلمته التي حملت عنوان «تعطيل إدارة الحركة الجوية لدعم تعافي الصناعة»، إنه يمكن للتحكم في الحركة الجوية لعب دور كبير لجهة الحد من انبعاثات الكربون من خلال اعتماد تقنيات جديدة يمكن أن تساعد شركات الطيران على تخطيط مسارات أكثر كفاءة والعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين للمساعدة في تقليل إجمالي البصمة الكربونية.

وأكد جمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن ما تشهده دبي من نجاحات إنما هو نتيجة للاستجابة الكفؤة لتعاملها مع الوباء من خلال التوازن بين حماية صحة الناس وسعادتهم مع تقليل التأثيرات السلبية إلى أبعد الحدود، على الأعمال والاقتصاد.

وقال إننا نسير على الطريق الصحيح، واحتفظت دبي بفخر بمكانتها كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم في 2021 مع 29.1 مليون مسافر. وفي الأسبوع الماضي فقط أعلن مطار دبي عن تسجيل معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري هي الأعلى منذ العام 2020، حيث قدمنا خدمات نوعية لأكثر من 13 مليون مسافر.

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