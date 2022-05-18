«دناتا» تستثمر 64 مليون درهم في عملياتها بأربيل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، تعزيز عملياتها في أربيل بالعراق، واستثمرت 3.5 ملايين دولار (نحو 13 مليون درهم) في إقامة منشأة جديدة متطورة لسلسلة الشحن المبرّد ومنشأة لصيانة الحافلات لأساطيلها الحديثة في مطار أربيل الدولي.

كما أعلنت أيضاً عن استثمار 14 مليون دولار (51.5 مليون درهم) لإضافة مستودع شحن بمساحة 16 ألف متر مربع إلى بنيتها التحتية في العراق. وتتجاوز الاستثمارات بذلك 64 مليون درهم. وسوف توفر مرافق دناتا الثلاثة الجديدة نحو 100 فرصة عمل محلية.

وتتيح منشأة دناتا الجديدة لسلسلة الشحن المبرد مناولة 10 آلاف طن من المواد سريعة العطب سنوياً. كما تُمكّن فريق دناتا للشحن من تقديم منتجات التخزين المبرد والمجمد وسلسلة التبريد لعملائها من شركات الطيران في أربيل. وروعي في تصميم وإنشاء المرفق الجديد المتطلبات الفريدة للتعامل مع مختلف المنتجات، بما في ذلك الفواكه الطازجة واللحوم والمستحضرات الدوائية، والاستفادة من أحدث تقنيات التخزين المبرّد.

وصُمّم مرفق دناتا الجديد لصيانة الحافلات للحفاظ على أسطول مكوّن من ثماني حافلات ركاب وأكثر من 10 حافلات نقل تعمل في مطار أربيل الدولي. وسيعزز مستودع دناتا الجديد للبضائع، المتوقع افتتاحه في 2023، عروض الشحن التي تقدمها الشركة في العراق. وتبلغ طاقته 100 ألف طن من البضائع سنوياً، مع التركيز بشكل خاص على الأدوية ومنتجات سلسلة الشحن المبرّد الأخرى.

وسيُجهّز المستودع بأحدث التقنيات، بما في ذلك ميزات الاستدامة البيئية مثل تجميع المياه والإضاءة منخفضة استهلاك الطاقة وأسطول الرافعات الشوكية الكهربائية بالكامل.

وكانت دناتا أعلنت مؤخراً أنها طبقت بنجاح نظامها المتقدم «ون كارغو»، لرقمنة العمليات وتعظيم الكفاءة عبر عمليات الشحن في العراق. ويعمل النظام على أتمتة الوظائف الرئيسية للأعمال والعمليات، بما في ذلك مراقبة السلامة والجودة وإعداد التقارير من خلال نظام أساسي متكامل قائم على السحابة.

وتقدم دناتا حالياً خدمات الركاب والشحن والمناولة الأرضية لأكثر من 25 ناقلة جوية في مطار أربيل الدولي. وخدمت في عام 2021 أكثر من 1.2 مليون مسافر وتولت مناولة 8200 رحلة و20 ألف طن من البضائع في العراق.

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