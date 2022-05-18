«سوفوس»: ارتفاع هجمات طلب الفدية في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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نشرت أمس شركة سوفوس لحلول الجيل التالي للأمن السيبراني، دراستها السنوية المتخصصة المتعلقة ببرمجيات طلب الفدية ضمن تقرير حالة برمجيات طلب الفدية 2022. حيث أظهر التقرير أن 59% من المؤسسات التي شملتها الدراسة في الإمارات تعرّضت لهجمات طلب الفدية خلال 2021، مقارنة مع 38% في عام 2020.

ويلخّص التقرير أثر برمجيات طلب الفدية على 5,600 مؤسسة متوسطة في 31 دولة في كل من أوروبا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادي وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال تشيستر ويزنيفسكي، كبير علماء البحث لدى سوفوس: «تظهر الدراسة استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الهجمات ممن يدفعون الفدية حول العالم، حتى في الوقت الذي قد تتوفر فيه لهم خيارات أخرى. ويعود ذلك إلى أسباب منها عدم اكتمال عمليات النسخ الاحتياطي أو الرغبة بمنع ظهور البيانات المسروقة أو تسريبها على العلن.

وفي أعقاب مثل هذه الهجمات، يتعرض الضحايا لضغوط كبيرة لاسترداد البيانات والعودة إلى العمل بأسرع وقت ممكن، وبالتالي قد يكون من الصعب استعادة البيانات المشفرة باستخدام النسخ الاحتياطية ».

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