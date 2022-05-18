أعلى مبيعات عقارية لشهر أبريل في دبي منذ 2009

المصدر: دبي- البيان

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حقق شهر أبريل أداءً عقارياً إيجابياً للغاية بفضل التأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو 2020 دبي» حتى بعد اختتامه. وشهد شهر أبريل تسجيل 6.983 صفقة مبيعات عقارية بقيمة 18.20 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق لشهر أبريل منذ العام 2009.

وخلال الشهر ذاته، سجلت معاملات البيع من السوق الثانوي 60% من المجموع الإجمالي، في حين شكل السوق الثانوي 4.212 صفقة بقيمة ناهزت 12.86 مليار درهم. وشهد السوق على الخارطة التعامل مع 2.771 عقار بقيمة إجمالية قدرها 5.33 مليارات درهم.

وعند مقارنة الأداء مع شهر أبريل 2021، يتبين أن أبريل 2022 شهد زيادة في المعاملات بنسبة 45.48%، مع زيادة في القيمة بنسبة 66.62%. وتشير تفاصيل بيانات الفترة الزمنية عند مقارنتها بالعام الماضي، إلى أن حجم السوق الثانوي قد زاد بنسبة 46.20% والقيمة بنسبة 63.86%، في حين ارتفعت قيمة صفقات البيع على الخريطة بنسبة 44.40%، وزاد الحجم بنسبة 73.68%.

وقال سكوت بوند، مدير «بروبرتي فايندر» في دولة الإمارات: «تركزت أنظار الكثيرين على الأداء العقاري بعد إكسبو 2020 دبي، إذ حقق أداء أبريل 2022 أعلى مستوى منذ العام 2009. وتعد هذه البيانات دليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري. ومن جهة أخرى، نلاحظ وجود توجه إيجابي نحو فرص الاستثمار في أعقاب المبادرات الحكومية المختلفة، بما في ذلك فئات المستثمرين الجديدة التي أضيفت مؤخراً بعد صدور قوانين التأشيرة الذهبية، ما يجعل سوق دبي العقاري من أفضل الوجهات الاستثمارية على المدى الطويل».

وبناءً على بيانات الطلب لدى «بروبرتي فايندر»، كانت أهم المناطق التي سجلت أعلى مستويات الإقبال على وحدات الفلل/‏‏‏‏ التاون هاوس في أبريل 2022: «دبي هيلز استيت» ونخلة جميرا والمرابع العربية و«داماك هيلز» (أكويا من داماك) والينابيع. أما بالنسبة إلى الشقق في الفترة نفسها، لوحظ زيادة الاهتمام إزاء عدد من المناطق، ومن أبرزها: مرسى دبي و وسط مدينة دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري وقرية جميرا الدائرية.

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