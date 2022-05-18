انضمام 53 مشروعاً إلى عضوية مؤسسة «رُوّاد» في الشارقة خلال الربع الأول 2022

المصدر: الشارقة- البيان

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سجل الربع الأول من العام الحالي انضمام 53 مشروعاً جديداً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى شبكة عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لتمكين رواد الأعمال ودمجهم في سوق العمل، وذلك من خلال اعتماد تمويل عدد من المشاريع التجارية الجديدة بقيمة مليون و90 ألف درهم.

وأشار إلى أن المؤسسة تعزز نجاحاتها وتواصل جهودها على صعيد تعزيز وتسهيل ممارسة الأعمال للشباب المواطن من ذوي الطموح والابتكار في إمارة الشارقة لتأسيس وتطوير مشاريعهم الريادية.

حيث إنه مع انتعاش الحركة الاقتصادية في الوقت الراهن، واستعادة الزخم الطبيعي للأعمال في الإمارة، كثفت «رُوّاد» مساعيها للتواصل وتوفير خدماتها لرواد ورائدات الأعمال في مجالات التمويل والعضوية والاستشارات وخدمات التدريب، فضلاً عن المبادرات المجتمعية والشراكات المؤسسية الأخرى.

موافقات

وأوضح حمد علي عبدالله المحمود مدير المؤسسة، أنه بحسب بيانات التقرير الربعي الأول للعام 2022 لأعمال وأنشطة المؤسسة بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بطلب الانضمام إلى عضوية المؤسسة 76 مشروعاً، حصل 53 مشروعاً منها على الموافقة والانتساب للعضوية بعد استيفائها للمعايير والشروط الخاصة بذلك.

ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنضمة للعضوية منذ مطلع يناير ولغاية نهاية مارس الماضي توزعت إلى 36 مشروعاً في القطاع التجاري وتمثل 67.9% من المشاريع، و16 مشروعاً في القطاع الخدمي ونسبتها 30.9%، بالإضافة إلى مشروع واحد في القطاع الصناعي يمثل 1.2%.

وأضاف أنه بتوزيع هذه المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية، امتلك رواد الأعمال الإماراتيون 32 مشروعاً من هذه المشاريع مقابل 19 مشروعاً مملوكاً من رائدات الأعمال الإماراتيات، وأما المشاريع المشتركة بين الجنسين فبلغ عددها مشروعين.

وقال المحمود، إن المشاريع الجديدة توزعت بحسب المناطق إلى 35 مشروعاً في مدينة الشارقة وتمثل 66% من إجمالي المشاريع، في حين جاءت 6 مشاريع في المنطقة الوسطى بواقع 5 مشاريع في مدينة الذيد ومشروع واحد في مدينة المدام، وفي المنطقة الشرقية بلغ إجمالي المشاريع الأعضاء في مدينة خورفكان 7 مشاريع، بينما جاءت 5 مشاريع في مدينة كلباء.

إعفاء 74 مشروعاً

وأوضح المحمود أن إجمالي المشاريع التي تمت الموافقة على تجديد عضويتها للسنة الثانية أو الثالثة بلغ 74 مشروعاًحيث يتم إعفاؤها من جميع الرسوم الحكومية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع المجدد عضويتها توزعت إلى 48 مشروعاً تجارياً تمثل 64.9% من الإجمالي، و23 مشروعاً في القطاع الخدمي ونسبتها من الإجمالي 31.1%، فيما تم تجديد عضوية 3 مشاريع بالقطاع الصناعي ونسبتها 4%.

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