«نورثلادر» تصدر سندات قابلة للتحويل بقيمة 10 ملايين دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «نورثلادر» المنصة التي تتيح التجارة بالإلكترونيات المملوكة مسبقاً، إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 10 ملايين دولار في الإمارات بقيادة الهلال للمشاريع الناشئة، بدعم استثمار من بيكو كابيتال وفنتشر ماركت ودتش فاوندرز فاوند. استثمرت بيكو كابيتال 5 ملايين دولار في جولة التمويل الأخيرة.

منذ إطلاقها، خدمت «نورثلادر» أكثر من 30000 عميل ولديها أكثر من 200 موقع تجاري وأكثر من 500 تاجر في ثلاث دول، كما أقامت الشركة شراكات مع كبار تجار التجزئة في مجال الإلكترونيات. وسيتم استخدام الأموال الجديدة لتوسيع نطاق النظام الأساسي التكنولوجي للشركة، والتوسع الجغرافي، وتعزيز شراكات مع المؤسسات والشركات المختلفة الحالية.

وقال سانديب شيتي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نورثلادر: محظوظون للشراكة مع شركات رأس المال المغامرة الرائدة في المنطقة. ومع هذه الجولة الأخيرة من التمويل، نخطط لزيادة تعزيز قاعدة المواهب لدينا وتوسيع نطاق وصولنا إلى أسواقنا في العديد من البلدان بما في ذلك الإمارات والسعودية. تعد القدرة على تحمل التكاليف، التي تحركها شركة التجارة، عامل تمكين رئيسياً لبيع الأجهزة الجديدة، ونحن متحمسون لدعم ذلك لشركائنا، من خلال نموذج أعمالنا العالمي الذي يضمن أفضل قيمة متبقية للأجهزة المستعملة.

وفي السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية المملوكة مسبقًا ثلاث مرات أسرع من سوق الهواتف الذكية الجديد. نورثلادر، المنصة الأولى من نوعها، مجهزة تجهيزًا جيدًا لتلبية هذا الطلب المتزايد. تُظهر الشركة إمكانات كبيرة لتوسيع نموذجها على نطاق عالمي من خلال استثماراتها الجديدة.

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