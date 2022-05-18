اقتصادية رأس الخيمة تسجل 71 رخصة للأعمال المدعومة في الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة متمثلة بإدارة تطوير الأعمال، عن أن إجمالي عدد رُخَص الأعمال المدعومة المسجلة خلال الربع الأول، ضمن برامج دعم المواطنين، بلغ مجموعها 71 رخصة جديدة، شملت 50 رخصة غد الخاصة بمزاولة العمل من المنزل، و14 رخصة «تاجر افتراضي»، و7 تصاريح للعربات المتنقلة.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بالوكالة: تعد رخصة الغد من أقدم المبادرات التي أطلقتها التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عام 2007، وتستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لمزاولة العمل التجاري من المنزل، ويتضمن برنامج الرخصة 58 نشاطاً متنوعاً من الأنشطة التجارية التي تستقطب اهتمام وميول المواطنين والمواطنات.

حيث تمثل الأنشطة الغذائية أكثر الأنشطة رواجاً وإقبالاً، فضلاً عن الإقبال المتزايد للمواطنين على الأنشطة الابتكارية مثل تصوير الأطفال في المنزل، وتجهيز وإنتاج الهدايا الإعلانية، وتلخيص الكتب المطبوعة إلى مقاطع مرئية هادفة، وغير ذلك الكثير.

وأشارت إلى أن أكثر الأنشطة التجارية ممارسةً خلال الربع الأول من العام الجاري، تقدمها نشاط بيع الحلويات (36 رخصة غد)، تلاها بيع الوجبات الخفيفة (29 رخصة غد)، ومن ثم بيع الملابس الجاهزة، وعلى صعيد برنامج التاجر الافتراضي، تصدر نشاط مجمع التعامل الإلكتروني قائمة الأنشطة، تلاه نشاط المتاجرة الإلكترونية بالمنسوجات والملبوسات والهدايا بالتجزئة.

وأضافت العيان: تأتي أوجه الدعم التي تقدمها إدارة تطوير الأعمال بالتنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في مقدمتها تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية والورش العملية لرواد الأعمال من أصحاب الرخص المدعومة المذكورة سابقاً، والتي شارك فيها 145 عضواً ضمن ورشة «جوجل» التي ساعدت المشتركين في تعريفهم على مزايا استخدام محرك البحث «جوجل» والاستفادة منها لغرض التسويق التجاري.

وتابعت: شارك 48 عضواً في ورشة «ليكند إن» التي قدمت منهجاً شاملاً في كيفية الاستفادة من الفرص التي تتيحها لهم هذه المنصة في الترويج عن منتجاتهم والوصول لأكبر نسبة من الجمهور، إلى جانب إتاحة فرصة المشاركة في عدد من المهرجانات على مستوى دولة الإمارات مثل مهرجان أزياء الربيع، ومعرض تجهيزات ليلة النصف من شعبان، ومهرجان الإبداع.. ابتكار وريادة وفن وصناعات إبداعية بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية على مستوى الإمارة.

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