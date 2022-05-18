السعي لتعاون كندي إماراتي بمشروع على شلالات نياغارا

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت مجموعة «ثري بريدجز بروبرتيز كورب»، وهي الشركة الكندية للتطوير العقاري، عن نيتها إقامة شراكة مع شركة تطوير عقاري إماراتية للتعاون في استكمال خطتها لتطوير مشروع سياحي وعقاري بإطلالة على شلالات نياغارا الكندية.

وحسب ما جاء في تصريحات كبار المسؤولين في الشركة، فإن المجمع متعدد الاستخدامات سيضم فندقاً ومركزاً تجارياً، ومتحفاً ومتنزهاً، ومطاعم، ومركزاً صحياً ومقار شركات إلى جانب شقق سكنية ومرافق أخرى.

ولإنجاز هذا المشروع، تتطلع مجموعة «ثري بريدجز بروبرتيز كورب» للدخول في شراكة مع مجموعة تطوير إماراتية للمساعدة في إنجاز مشروعها، ويأتي ذلك انطلاقاً من تنويه الشركة بالإنجاز والالتزام بالجدول الزمني والرؤية المتقدمة والتصميم والتسليم في الوقت المحدد والكفاءة التي تتميز بها مجموعات التطوير العقاري التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وقال هانسون تشانغ، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة «ثري بريدجز بروبرتيز»، إن الشركة حالياً تقوم بإرسال مقترحات للشركاء المحتملين.

وأضاف : «إننا نسعى إلى تكرار النجاح نفسه الذي حققه برج خليفة في دبي ومارينا باي ساندز في سنغافورة في مشروع شلالات نياغارا في كندا. ومن المتوقع أن يقود هذا المشروع قطاع السياحة الكندي والاقتصاد السياحي إلى مستوى يصعب تخيله».

يذكر أن مجموعة «ثري بريدجز بروبرتيز» كانت ضمن الوفد الكندي الرسمي في إكسبو 2020 دبي بقيادة ماري سيمون، الحاكم العام لكندا، وماري إنج، وزيرة التجارة الدولية. وقدم هانسون تشانغ حينها عرضاً تعريفياً لمجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص تم تنظيمه في جناح استثمر في كندا ضمن فعاليات المعرض.

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