1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي – وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 391 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 49 مبايعة للأراضي بقيمة 295.09 مليون درهم و342 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.11 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 85 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة وادي الشبك.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 82 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 60 مبايعة بقيمة 225 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 109 ملايين.

وسجلت الرهون 336.86 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 117.21 مليون درهم و51 رهن فلل وشقق بقيمة 219.65 مليون درهم، أهمها بمنطقة لهباب الأولى بقيمة 50 مليون درهم ورهن بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 50 مليون درهم. وتم تسجيل 57 هبة بقيمة 64.67 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز