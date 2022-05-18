2.23 مليار درهم أرباح إعمار العقارية الفصلية بنمو %241

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت إعمار العقارية تحقيق نمو كبير في الأرباح الفصلية بفضل المبيعات القوية للعقارات والتحسن الكبير في أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة.

ويعكس هذا الأداء الثقة المستمرة في العلامة التجارية لشركة إعمار والانتعاش الإجمالي للنشاطات الاقتصادية في دبي وعلى رأسها سوق العقارات.

وسجلّت إعمار خلال الربع الأول 2022 زيادةً في صافي الربح بنسبة 241% ليصل إلى 2.23 مليار درهم مقارنةً بـمبلغ 657 مليون درهم في الربع الأول 2021. وحقّقت إعمار إيرادات بقيمة 6.63 مليارات درهم، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بمبلغ 5.92 مليارات في الربع الأول 2021. ارتفعت مبيعات عقارات المجموعة بنسبة 17% لتصل إلى 8.33 مليارات درهم مقارنةً بـ 7.11 مليارات للربع الأول من العام الماضي.

وبلغ حجم مبيعات إعمار المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 45.24 مليار درهم بنهاية الربع الأول سيتمّ احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة، ما يعكس مركز إعمار المالي القوي لضمان الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين على المدى المنظور.

أداء قوي

وقال محمّد العبار، مؤسّس شركة إعمار العقارية: نجحت إعمار في زيادة حصتها في الأسواق الرئيسية في مصر والهند، مستندةً إلى الارتفاع القوي في الطلب ضمن هذين الاقتصادين. وستواصل الاستفادة من ديناميكيات العرض والطلب المجزية في قطاعي مراكز التسوّق والضيافة، واللذين سجّلا أداءً قوياً في الربع الأول من العام.

كما تمّ تعزيز هذا الإنجاز من خلال الخطوات التي اتخذتها الشركة العام الماضي لدعم أساساتها القوية، بما فيها الاستثمار الفعّال في المواهب في جميع المجالات.

وتتميّز إعمار اليوم بمكانة تسمح لها تطبيق استراتيجيتها بفعالية وضمان عوائد مجزية ومستدامة لجميع أصحاب المصالح. ويؤكّد هذا النجاح على المكانة الاقتصادية الرائدة لدولة الإمارات التي تشجّع جميع الأعمال، ونحن من ضمنها، لتحقيق مزيد من النمو، حيث سيرتبط النمو المستقبلي والقيمة طويلة الأجل للمساهمين بالتحوّل الرقمي وابتكار المنتجات الجديدة والانتشار في السوق.

إعمار للتطوير

وحافظت إعمار للتطوير المملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقارية على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي خلال الربع الأول 2022، حيث حقّقت مبيعات قوية للعقارات بقيمة 6.84 مليارات درهم، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بـ 5.88 مليارات في الربع الأول 2021. وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 1.05 مليار درهم، بزيادة 34% مقارنة بالربع الأول 2021، كما حققت عوائد بقيمة 3.56 مليارات.

إعمار الدولية

وواصلت العمليات العقارية الدولية لشركة إعمار تحسين نتائجها التشغيلية مسجلةً مبيعات عقارية بقيمة 1.47 مليار درهم في الربع الأول 2022 مقارنةً بـ 1.21 مليار درهم في الربع الأول 2021، ما يُشكّل زيادةً بنسبة 22%.

ويؤكد ذلك على الانتعاش الإيجابي لسوق العقارات إلى جانب الاهتمام الكبير بالتوسعات الدولية لشركة إعمار ومشاريعها.

كما ساهمت أعمال تطوير العقارات الدولية للشركة بتحقيق إيرادات بقيمة 989 مليون درهم في الربع الأول 2022 والتي تمثل 15% من إجمالي إيرادات إعمار، وذلك بفضل العمليات الناجحة في مصر والهند.

إعمار لإدارة مراكز التسوّق

وسجلت شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق، ذراع إعمار العقارية المطورة لمراكز التسوّق وأصول البيع بالتجزئة، نمواً بنسبة 36% في إيرادات الربع الأول 2022 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1.23 مليار درهم.

وبلغ صافي الربح الإجمالي 635 مليون درهم، وهو أعلى بنسبة 136% مقارنةً بالربع الأول 2021. وساهمت أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق في تحسين مستويات إشغال التأجير بنسبة 93%، بالإضافة إلى تجاوز مبيعات المستأجرين القياسية نتائج عام 2019 في دبي مول.

إعمار للضيافة والترفيه

وسجلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 843 مليون درهم خلال الربع الأول 2022، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز 120% مقارنةً بالربع الأول 2021، مع تسجيل الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في دولة الإمارات، بما في ذلك الفنادق المُدارة، لمتوسط مستويات إشغال بنسبة 80%، ويعود ذلك إلى الانتعاش القوي في قطاع السياحة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وحقّق إجمالي عوائد المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة من مراكز التسوق والضيافة والترفيه والتأجير التجاري، مبلغاً قدره 2.07 مليار درهم (566 مليون دولار)، مسجلةً نمواً بنسبة تفوق 62% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يُمثّل 31% من إجمالي إيرادات إعمار.

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