265.7 مليون درهم إيرادات «يلا المحدودة» للربع الأول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول 2022.

حيث حققت إيرادات بلغت 265.7 مليون درهم، مما يعكس النجاح المستمر للشركة في جهودها وعملياتها التجارية إضافة إلى التحسن التدريجي في المناخ العام للأعمال في المنطقة.

ووفق البيانات المالية التي أعلنتها مجموعة «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد بلغ صافي الربح غير المطابق لمبادئ المحاسبة 95.4 مليون درهم.

وساهمت خدمات الدردشة في تحقيق الجزء الأكبر من الإيرادات بما مجموعه 190.5 مليون درهم في حين ساهمت خدمات الألعاب في تحقيق 74.6 مليون درهم من المجموع الكلي لإيرادات الشركة البالغة 265.7 مليون درهم.

عدد المستخدمين

وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 55.3% إلى 29.2 مليوناً في الربع الأول مقارنة بـ 18.8 مليون مستخدم في الربع الأول 2021، وفيما يتعلق بعدد المستخدمين المشتركين بالخدمات المدفوعة لمنصات يلا، فقد ارتفع العدد الكلي للمشتركين بالخدمات المدفوعة 61% إلى 9.4 ملايين مقارنة بـــ5.8 ملايين مستخدم في الربع الأول 2021.

وقال تاو يانغ رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»: يعزى هذا الأداء المميز إلى جهودنا المستمرة في توسيع قاعدة مستخدمينا وتشجيعهم على الاشتراك بالخدمات المدفوعة. وتعكس النتائج التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي مدى فعالية استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، والتي تهدف إلى تقديم تجربة مثالية لجميع المستخدمين.

وأكد صيفي إسماعيل رئيس مجموعة يلا المحدودة نية المجموعة في الاستمرار بإثراء حافظة منتجاتها، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين تطبيقات المجموعة لتطوير نظام تفاعلي متكامل، بحيث يشهد زيادة في تدفق المستخدمين من تطبيق إلى آخر.

وأكد أن النظام التكاملي الجديد سيسهم بالضرورة في زيادة وعي المستخدمين بالتطبيقات والخدمات المتعددة التي تقدمها مجموعة يلا المحدودة، والتي من شأنها أن تؤدي في مجملها إلى توسيع قاعدة المستخدمين، وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدم ضمن تطبيقاتنا ما يعزز الولاء للعلامة التجارية على المدى الطويل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز