«العالمية القابضة» تنجز صفقة مجموعة «أداني» بـــ7.3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، إنجاز صفقة استثمارية بقيمة 7.3 مليارات درهم في محفظة مجموعة شركات أداني، وهي شركة «أداني جرين انرجي» وشركة «أداني ليمتد ترانسمشن» وشركة «أداني انتيربرايز».

وبموجب هذه الصفقة، وفرت الشركة العالمية القابضة رأس مال لكل من شركة «أداني جرين انرجي»، وشركة «أداني ليمتد ترانسمشن»، وشركة «أداني انتيربرايز»، وجميعها شركات مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية في الهند عن طريق التخصيص التفضيلي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: يتوافق هذا التوسع الاستراتيجي في أعمالنا مع التزام الشركة العالمية القابضة توسيع وتنويع محفظتها الاستثمارية. ولا شك في أن هذه الصفقة ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي في طموح الهند الشامل وخططها طويلة الأجل للطاقة النظيفة.

تمثل الصفقة 4.87 % من إجمالي التجارة بين الإمارات والهند، والذي بلغ 41 مليار دولار بين عامي 2020 و2021؛ وتعكس الشراكة بين العالمية القابضة ومجموعة «اداني» بشكل كبير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند خارج قطاع النفط.

وتبلغ القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في الهند أكثر من 390 جيجاواطاً، والطاقة المتجددة تتجاوز 100 جيجاوات. ففي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ من العام الماضي، أعلنت الحكومة الهندية أنه بحلول عام 2030 ستكون قدرة الوقود غير الأحفوري في الهند 500 جيجاوات.

وستدعم العالمية القابضة تسريع خطة نمو مجموعة «أداني» لتزويد البلاد بـ45 جيجاواطاً (9%) من الطاقة غير الأحفورية في الهند بحلول عام 2030.

وقال ساجار أداني، المدير التنفيذي لشركة «أداني جرين انرجي»: يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية مع الشركة العالمية القابضة.

ونحن نقدر دورها الرائد مستثمراً استراتيجياً في الطاقة المستدامة والرعاية الصحية والغذاء والبنية التحتية ونقل الطاقة في الإمارات. وتمثل هذه الصفقة مزيداً من التعزيز للعلاقة بين الهند والإمارات والاتصال بالأفراد. وتم تسهيل الصفقة عن طريق بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد.

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