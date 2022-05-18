19.6 مليوناً أرباح البحيرة الوطنية للتأمين للربع الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

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حققت شركة البحيرة الوطنية للتأمين نتائج جيدة رغم تراجع أسعار التأمين عموماً وأسعار التأمين على السيارات بصفة خاصة. وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة إن الأقساط المكتتبة بلغت 231 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقابل 221 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2021.

وبلغت أرباح عمليات التأمين 17,8 مليون درهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس مقابل 17,4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق فيما بلغ إجمالي الأرباح 19,6 مليون درهم في نهاية الربع الأول 2022 مقابل 20,6 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 704 ملايين درهم في الربع الأول 2022 مقابل 681 مليون درهم في نهاية 2021 وبلغت موجودات الشركة 2,818 مليون درهم في 31 مارس مقابل 1,965 مليون درهم في 31 ديسمبر 2021.

وأكدت الشركة الحرص على تطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة الأخطار بما يتوافق مع مبادئ وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة. كما تهدف إلى حماية حقوق مساهميها وعملائها على حدٍ سواء. وتقوم الشركة باتباع سياسة انتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية. كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها.

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