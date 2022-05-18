صعود قوي لأسواق الأسهم والسيولة 2.4 مليار

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أغلقت أسواق الأسهم خضراء أمس في بداية تعاملات الأسبوع، حيث صعد سوق دبي بنسبة 1.5%، كما صعد سوق أبوظبي بنسبة 3% بدعم الارتفاع شبه الجماعي للقطاعات الرئيسية.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.4 مليار درهم، منها 1.87 مليار درهم بأبوظبي و589 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 473 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 166 مليون سهم في دبي ونحو 307 ملايين سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 27261 صفقة.

سوق دبي

صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.5% ليغلق عند 3470 نقطة بدعم صعود جماعي للقطاعات القيادية. وصعدت أسهم قطاع العقار 5.9% مع صعود أسهم «الاتحاد العقارية» 3%، و«إعمار للتطوير» 3.9%، و«إعمار العقارية» 6.9%، و«ديار» 3.27%، كما صعد قطاع الاستثمار 0.77% بدعم ارتفاع «سوق دبي المالي» 2% و«شعاع كابيتال» 2.7% واستقر «دبي للاستثمار» عند إغلاقه السابق.

وصعد قطاع النقل 1.3% بدعم ارتفاع «العربية للطيران» 0.9% و«أرامكس» 2%، فيما استقر «الخليج للملاحة» دون تغير. وصعدت أسهم قطاعات الاتصالات 0.96% والسلع 4.8%، والخدمات 2.2%، واستقر «ديوا» عند إغلاقه السابق.

وخالف قطاع البنوك الصعود الجماعي للقطاعات الرئيسية وتراجع بنسبة 0.53% بضغط تراجع «الإمارات دبي الوطني» 2%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.8%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً 265 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 90 مليون درهم، ثم «ديوا» 45 مليون درهم، فيما كان «بنك السلام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.7%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 3% ليغلق عند 9720 نقطة. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 3.2% و«رأس الخيمة العقارية» 1.7%. وفي القطاع المالي والمصرفي، صعد «العالمية القابضة» 2.8%، و«أبوظبي التجاري» 6.6% و«أبوظبي الأول» 3.9%، و«أبوظبي الإسلامي» 3%.

وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 1.5 % و«دانة غاز» 4.55%، و«أدنوك للحفر» 2%. وفي قطاع الاتصالات، صعد سهم «اتصالات» 1.6%، فيما تراجع «الياه سات» 0.75%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» جاذباً 352 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 308 ملايين، و«أبوظبي الأول» 282 مليون درهم.

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