استثمار استراتيجي لـ«مانري لوجيستكس» في «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق «مانري لوجيستكس»، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها دبي، أمس قيامه بعمليتي استثمار استراتيجيتين في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ما يرفع قيمة محفظته الاستثمارية بنسبة 22.5% إلى 71.3 مليون دولار (262 مليون درهم).

وتم إطلاق صندوق «مانري» في عام 2018 من قبل مجموعة «بالمون» التي تتخذ من دبي مقرًا لها. ويركز الصندوق بشكل أساسي على الخدمات اللوجستية والمنشآت الصناعية في مواقع مثل المنطقة الحرة لجبل علي، ومجمّع دبي للاستثمار ومنطقة دبي الجنوب، بالإضافة إلى استثمارات السحابة، والمطابخ السحابية، والمساحات البديلة في دولة الإمارات.

وتتجسد أول استثمارات الصندوق في جبل علي بتأجير منشأة لشركة «إنفوفورت»، وهي شركة تابعة لـ«آيرون ماونتن» تركز على إدارة السجلات والنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها وإدارة الوثائق ومراكز البيانات، أما الاستثمار الثاني فهو تأجير منشأة لشركة «أي إم إس» للحلول المتكاملة، وهي شركة دنماركية تدير عملياتها في 9 دول متخصصة في إدارة الأسطول، والتدريب التقني، والاحتياجات اللوجستية لبرامج التأهل للبعثات. وقد تضمنت الاستثمارات الجديدة عقود إيجار لمدة 10 سنوات.

وقال كونال لاهوري، الرئيس التنفيذي لشركة «مانري»: تتوافق عمليات الاستثمار مع استراتيجيتنا بشأن توليد الدخل طويل الأجل والمستقر من الأصول اللوجستية، مع الانكشاف الكبير على سوق التجارة الإلكترونية السريع النمو. ثقة

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» الإمارات وجافزا:

«تتمثل رؤية (دي بي ورلد) في قيادة عالم التجارة من خلال توفير حلول لوجستية عالمية متكاملة اعتمادًا على منطقتنا الحرة الرائدة (جافزا)، التي تجعل كل ذلك ممكنًا من خلال شبكة الترابط السلس والحلول القائمة على البيانات التي تقدمها لأكثر من 8700 شركة من 130 دولة.

ولفت هذا الالتزام الاستثنائي انتباه الشركات الاستثمارية الرائدة، مثل صندوق (مانري لوجيستكس)، انطلاقاً من ثقتها بقدرة الشركات التي تتخذ من (جافزا) مقراً لها في تقديم ما هو أبعد من التميز».

تجارة إلكترونية

وصل إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية للبيع بالتجزئة في الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 3.9 مليارات دولار في عام 2020، بزيادة قدرها 53% على أساس سنوي، وذلك وفقًا لتحليلات جديدة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.

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