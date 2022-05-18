حشر بن مكتوم يفتتح كابسات بمشاركة 200 علامة تجارية

المصدر: دبي- البيان

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2022)، الفعالية المخصصة لقطاعات اتصالات الأقمار الاصطناعية والبث وتصوير المحتوى في المنطقة، في مركز دبي التجاري العالمي.

ورافق سموَه عدد من أبرز الشخصيات خلال جولته في المعرض الذي يستقبل أكثر من 200 علامةً تجارية من 35 دولةً ويضم 3 فعاليات رئيسية متخصصة، وهي مؤتمر المحتوى، وقمة سات إكسبو، وفعالية محتوى الجيل التالي.

مشاركات

ويستضيف كابسات 2022 مجموعة من أبرز الشركات في القطاع، مثل عربسات ونايل سات ومجموعة تيكوم وتركسات وكفيست ميديا وروس فيديو وإيفرتز مايكروسيستمز ووكالة الفضاء الوطنية الأذربيجانية، بالإضافة إلى أجنحة خاصة لكلٍ من بافاريا وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

قمة سات إكسبو

وتستقطب قمة سات إكسبو مشاركين من جنسياتٍ متعددة، تتضمن مجموعةٍ من الأسماء البارزة من صناع القرار التنفيذيين من كوزميك أبل من الولايات المتحدة والرابطة العالمية لمشغلي الأقمار الاصطناعية وشركة تقنيات شبكات الأقمار الاصطناعية وشركة سي كوم لأنظمة الأقمار الاصطناعية من كندا وجيلات الإسرائيلية للأقمار الصناعية وإنمارسات ومجموعة ساتكومز إنوفيشن وإس إي إس نتوركس وإي تي إل سيستمز وكراتوس وجي في إف من المملكة المتحدة، إلى جانب عربسات من المملكة العربية السعودية.

مؤتمر المحتوى

كما يستقطب مؤتمر المحتوى عدداً من أبرز رواد القطاع لاستكشاف أحدث التوجهات في مجالات الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي ومنافسات البث على الإنترنت، إلى جانب خدمات البث الصوتي (البودكاست) ومدونات الفيديو والمحتوى الموسيقي.

وتشمل قائمة المشاركين ممثلين عن مجموعة من أكبر الشركات في القطاع، مثل تويتر وميتا ومجموعة روتانا وإم بي سي وستارزبلاي ومدينة دبي للإعلام وهيئة الإعلام الإبداعي ومبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى قناة سي إن بي سي عربية وشركة التصنيف الإعلامية السعودية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة في نيجيريا ومنصة ديزني بلس.

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