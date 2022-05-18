200عارض في معرض الفنادق بدبي 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أنهى معرض الفنادق في دبي استعداداته لإطلاق نسختهِ الثانية والعشرين في 24 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 200 عارض يستعرضون آلاف المنتجات.

وتستقطب الفعالية أكثر من 50 متحدثاً، وتتضمن 6 مؤتمرات. وسيشهد المعرض بنسختهِ الثانية والعشرين إضافةً جديدة إلى قائمة فعالياته، متمثلةً بمنتدى الضيافة ونمط الحياة والصحة والسبا الذي يعدُّ سوقاً رئيساً لهذه الصناعة، إذ بلغت إيرادات قطاع العافية وحدها أكثر من 4200 مليار دولار على مستوى العالم، منها 639 مليار دولار مرتبطة بالسياحة العلاجية والسبا والمنتجعات الصحية.

منتدى قيادة الضيافة

كما سيتضمن المعرض منتدى قيادة الضيافة الذي يعدُ أحد المؤتمرات الرئيسة والذي يشهد حلقات نقاش لاستكشاف الابتكارات من جميع توجهات القطاع ومعالجة الفرص والتحديات الاستراتيجية الرئيسة التي تشكل القطاع الإقليمي في هذا الوقت من النمو المتسارع. كما ستشمل المواضيع الرئيسة للمعرض الضيافة، وميتافيرس (شبكة العوالم الافتراضية)، والضيافة المستدامة والأخلاقية وحواراً عن استراتيجية الطاقة النظيفة في دبي ضمن القطاع.

خبراء

وسيستضيف المعرض كذلك اجتماع مجموعة خبراء التدبير المنزلي في الإمارات وممارسين بارزين لإجراء حوارات تفاعلية متعمقة ودروس تعليمية عن جميع جوانب المهنة، في حين ستقدم قمة أصحاب المصلحة في قطاع المأكولات والمشروبات، والتي تعد جزءاً أساسياً من المعرض الممتد على مدى عقدين من الزمن والذي سيجمع أيضاً أفضل خبراء قطاع الصناعة والممارسين معاً في سلسلة من الحوارات والمناقشات الحية، عن مستقبل المأكولات والمشروبات.

تكنولوجيا

كما سينضم معرض الفنادق في دبي مرةً أخرى إلى الجمعية الدولية لمحترفي الضيافة المالية والتكنولوجيا للجمع بين المتخصصين في مجال التكنولوجيا والذين يقودون الابتكار في هذا القطاع، نظراً لكون التكنولوجيا تشكل جزءاً رئيساً من مستقبل الصناعة.

وسيعرض مؤتمر هيتيك دبي (HITEC Dubai)، المؤتمر الأول لتكنولوجيا الضيافة في الشرق الأوسط، أحدث المعلومات والخدمات في مجال تكنولوجيا الضيافة، كما سيستكشف المؤتمر مستقبل تكنولوجيا الضيافة والابتكارات التقنية في هذا القطاع، أما المؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في الشرق الأوسط فسيوفر فرصاً للتواصل والتعليم بين كبار الموظفين التقنيين والإداريين من جميع أنحاء المنطقة في هذا التجمع السنوي. كل هذه المؤتمرات ستكون متاحة لحاملي بطاقات الدخول.

متحدثون رئيسون

وعزز معرض الفنادق بدبي مكانتهُ على مدار العشرين عاماً الماضية أكبر وأطول وأعرق حدث تجاري في مجال الضيافة وأكثرها شهرةً في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحطة اللقاء المثالية لموردي ومشتري الضيافة في المنطقة إذ سيكون من ضمن المتحدثين الرئيسين في هذه المؤتمرات خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وأوليفييه هارنيش، المستشار الاستراتيجي الأول لوزارة السياحة في السعودية، ونعيم معداد، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للضيافة عضو مجلس إدارة مجموعة مطاعم دبي. وطارق فالاني، النائب الأول لرئيس تكنولوجيا المعلومات في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا في أكور.

تجارب طهي

سيكون هناك تجارب طهي حية تسلط الضوء على الأبطال المجهولين في صناعة الضيافة مثل دوري أبطال مدبرات المنزل وطاولة الشيف - ذا شيفس تيبل.

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