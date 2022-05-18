5000 مشارك في قمة الابتكار بالشرق الأوسط اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تعقد شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة والاستدامة، قمة الابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا 2022، أول قمة هجينة للابتكار على مستوى المنطقة.

والتي تقام في كوكاكولا أرينا في دبي، كما سيتم بثها عبر الإنترنت اليوم وغداً. ويشارك في القمة أكثر من 5000 مشارك حضورياً وافتراضياً.

ويجمع الحدث عدداً من قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا وصناع القرار في المؤسسات الحكومية ليرسموا من دبي المسار الرقمي لمستقبل مستدام مع استكشاف كيفية الاستفادة من الإنجازات الرائدة في التحول الرقمي والبرمجيات الذكية لتعزيز قطاعات الأعمال والمساهمة في بناء مستقبل يحقق مستهدفات الاستدامة والكفاءة التشغيلية والإنتاجية والحياد المناخي.

مركز ابتكار

ويضم الحدث أيضاً مركزاً للابتكار، والذي يعرض برامج وحلول شنايدر إليكتريك المدعومة بإنترنت الأشياء والمصممة بواسطة منصة EcoStruxure الخاصة بشنايدر إليكتريك، والتي تقلل من استخدام الطاقة وتجعل المؤسسات وعملياتها مرنة وقابلة للتكيف لتحويل تحديات المستقبل إلى فرص.

ويفتتح المهندس وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشنايدر إلكتريك، القمة اليوم والتي ستتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية .

حقبة جديدة

وقال لوك ريمون، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شنايدر إلكتريك: إقامة قمة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي سيظهر كيف يمكن للرقمنة أن تدعم حقبة جديدة من نمو الأعمال المستدام الذي يحتاجه العالم الآن أكثر من أي وقت».

وقال وليد شتا، رئيس شنايدر إلكتريك بالشرق الأوسط وأفريقيا: نحرص على تزويد الشركاء بأحدث الأدوات والتقنيات التي يحتاجون إليها لتعزيز النمو في الوقت الحالي وللسنوات القادمة.

وقد حققت المنطقة خطوات مهمة في تبني الحلول الذكية، لكن يمكننا القيام بالمزيد معاً. ومع استضافة مصر والإمارات لقمتي المناخ العالميتين «COP27» و«COP28»على التوالي، لدينا فرصة نوعية لتسريع العمل. ونتطلع إلى تعزيز دور التكنولوجيا وتوفير الطاقة الكهربائية في تحقيق هذه الأهداف وتعزيز الكفاءة والاستدامة للجميع».

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