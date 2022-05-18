شركات من 20 دولة في معرض الخليج للطباعة والتغليف بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي فعاليات معرض الخليج للطباعة والتغليف بين 24 و26 مايو 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. ويشارك في المعرض شركات عارضة من أكثر من 20 دولة، ومن المتوقّع أن يجذب الحدث زوّاراً من جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى اكتشاف أحدث الحلول في مجال الطباعة والتغليف لإضفاء قيمة على أعمالهم وعملائهم.

يأتي ذلك فيما يُتوقّع أن تشهد صناعة التغليف في الإمارات نموّاً ملحوظاً لتبلغ قيمتها السوقيّة نحو 21 مليار درهم بحلول 2026، وذلك وفقاً لتقرير نشرته شركة موردور إنتلجنس.

ابتكارات

وقال باري كيلينغاري مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: في أيّامنا هذه، يستهلك الناس المنتجات أثناء تنقّلهم، ما يتطلب توفير حلول تغليف مناسبة وسهلة الحمل؛ أو يختارون منتجات قابلة للاستهلاك على الفور، ما يستلزم تغليفاً مناسباً للميكروويف.

وسيتم تسليط الأضواء على هذه الحلول وغيرها من الابتكارات في المعرض، إذ تقدّم العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة أحدث الأجهزة المتطوّرة التي ستؤدي دوراً في بلوغ إمكانات النمو في المنطقة.

وأضاف كيلينغاري إن الاتجاهات المهمّة الأخرى التي تؤثر في نموّ صناعة التغليف تتمثّل بزيادة مشتريات التجزئة عبر الإنترنت، فضلاً عن التعافي المستمر لقطاع المأكولات والمشروبات، وخاصة سوق خدمات التوصيل في المرحلة الأخيرة، والتي تتطلب حلول تغليف مبتكرة تسهم في تقديم تجربة أفضل للمستهلكين.

شركات

ومن بين الشركات التي أكّدت مشاركتها في معرض الخليج للطباعة والتغليف، شركة لابل غراف وهي شركة توفر حلول الطباعة المباشرة على مواد التغليف.

وقال أمجد أشقر مدير المنتجات في شركة ملتي سيستم تكنولوجي: نقدم هذا العام مفهوما جديدا هو Direct-to-Package، وهونظام جديد للتغليف السريع، مزوّد بحزام بناقل مفرّغ للهواء ورأس أحادي المرور للطباعة مباشرة على الأكياس والصناديق والعبوات ومواد التغليف الأخرى.

وقال جاياكريشنا فالورو، المدير العام لشركة آيج غرافيكس: يشكّل التوجّه إلى تطبيق مفهوم الرفق بالبيئة Go Green المحرك الرئيس للأعمال في صناعة الطباعة والتغليف هذا العام. وعلى الصناعة الالتزام بالأنظمة الحكومية الخاصّة بـ«البلاستيك أحادي الاستخدام»، الذي سيكون له تأثير هائل في الصناعة من ناحية توفير منتجات صديقة للبيئة للمستهلكين.

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