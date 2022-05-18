«ديليشياس» في دبي تفوز بجائزة «أسيا ون» العالمية

المصدر: دبي- البيان

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حصدت العلامة التجارية الناشئة محلياً «ديليشياس» في دبي، جائزة «أسيا ون» المرموقة «العلامة التجارية الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة» في النسخة السابعة عشرة من المنتدى الآسيوي الأوروبي الاجتماعي التجاري، وتسلم ناريش جورناني مالك مجموعة شري جانجور الإمارات الجائزة من إيفان روميرو مارتينيز، سفير هندوراس في المملكة المتحدة، وجيزيل موراليس إيتافيري، سفيرة نيكاراغوا في المملكة المتحدة، في حفل توزيع الجوائز الرائع الذي أقيم مؤخراً بفندق ماريوت جروفينور سكوير في لندن.

وفازت «ديليشياس» بعلامة تجارية جديدة لشركة شري جرانجور سويتس، والمعروفة بتشكيلة واسعة من الحلويات الهندية الأصيلة والمأكولات الشهية، بالجائزة نظراً للابتكار والتغيير الذي طرأ في حين تم إعادة تغيير العلامة التجارية وحدها.

وقال ناريش جورناني، مالك مجموعة شري جانجور الإمارات العربية المتحدة: «بعد تلبية الطلب على الحلويات الهندية الأصيلة والوجبات الخفيفة تحت اسم العلامة التجارية حلويات غانغور، اعتقدنا أن الوقت قد حان لتقديم عملية تغيير نحو الأفضل. لم نقم بإعادة تسمية مطاعمنا الحالية ومراكز البيع بالتجزئة فحسب، بل قمنا أيضاً بتغيير الشكل والمظهر الكاملين للعلامة التجارية، بما يتماشى مع المزيج الحديث للغاية مع اللمسة الأصيلة التي تقدمها مدينة دبي بحد ذاتها. والنتيجة هي «ديسليشص»، العلامة التجارية الناشئة محلياً في دبي.

وأضاف جورناني: «توفر لنا دبي المنصة المناسبة ومن خلال وجودنا في دبي، يسهل علينا الوصول إلى أسواقنا الأساسية ونريد الاستفادة من ذلك». وأشار إلى أن هناك طلباً متزايداً ونريد تلبية هذا الطلب بطريقة احترافية ولذيذة، نريد أن نكون معروفين بمجموعتنا الأصلية من المنتجات الغذائية الهندية. يتم تصنيع جميع منتجاتنا تحت إشراف صارم من الطهاة ذوي الخبرة باستخدام أجود المكونات. نريد لعملائنا الحصول على المذاق الحقيقي للهند ونضمن عدم وجود تهاون عندما يتعلق الأمر بالجودة والذوق. لقد حظيت تشكيلة منتجاتنا بقبول المستهلك، ونحن بصدد تعزيز توفرها على نطاق واسع.

وقال راجات شوكال، الرئيس العالمي والشريك الرئيسي لمجلة «أسيا وان» و«يو دبليو جي ميديا»: «إن منح الجائزة هو اعتراف وتقدير للجهود الرائعة التي بذلتها ديليشياس «لإضافة قيمة إلى تجربة تناول الطعام من قبل متذوقيه، وبناء علامة تجارية بطريقة مستدامة. إن «أسيا وان» هي مركز إعلامي دولي ومجلة الأعمال والأخبار الوحيدة التي لها حضور في أكثر من 14 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. إن «أسيا وان ميديا» رائدة في إدراج العلامات التجارية والرواد استناداً إلى الأبحاث للعلامات التجارية وتدعم عملية الإدراج من خلال حدث لمنح جوائز الأعمال التجارية والاجتماعية الوطنية والدولية».

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