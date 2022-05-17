جمال الحاي : مطارات دبي حافظت على مكانتها كأكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين

المصدر: وام

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أكد سعادة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أن دبي تسير على المسار الصحيح عبر الاحتفاظ بمكانتها كأكثر مطارات العالم ازدحاماً على صعيد المسافرين الدوليين مع تسجيل 29.1 مليون مسافر منوها إلى ما أعلنه مطار دبي الدولي الأسبوع الماضي بشأن تسجيل الربع الأكثر ازدحاماً منذ العام 2020.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في مؤتمر تطوير المطارات ضمن منتدى قادة المطارات العالمية الذي يعقد على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات في دبي.

وقال الحاي إن المنتدى الذي يتم تنظيمه للمرة الأولى بعد عامين من الجائحة في دبي يمثل حقبة جديدة بمجال الطيران وذلك بعد استجابة دبي الكفؤة لتعاملها مع الوباء من خلال التوازن بين حماية صحة الناس وسعادتهم مع تقليل التأثيرات السلبية إلى أبعد الحدود على الأعمال و الاقتصاد.

وقد أفتتحت أعمال الدورة التاسعة من منتدى قادة المطارات العالمية في دبي اليوم بالتوازي مع الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات بالدعوة إلى تبني تكنولوجيات جديدة يمكن أن تساعد شركات الطيران على تخطيط مسارات أكثر كفاءة والعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين للمساعدة في تقليل إجمالي البصمة الكربونية.

من جانبه قال إبراهيم أهلي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية "دانز" في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر ابتكارات وتطوير المطارات الذي يعقد على هامش أعمال الدورة الحادية والعشرين لمعرض المطارات في دبي إن دبي تحث الخطى في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتجذب الموهوبين والمستثمرين والسياح لتتحول دبي بسرعة إلى مدينة المستقبل في العالم مدفوعة باحتضانها الكبير للتكنولوجيا لتسهم في زيادة حركة الطائرات إلى جانب تعزيز سلامة وقدرة وكفاءة المجال الجوي لدبي الذي تلعب فيه دانز دوراً حاسماً.

من جهته قال خالد الجبير النائب الأول للرئيس لشؤون العمليات في دانز : " أثبتنا قوتنا عندما أدارت دانز بكفاءة قبل فترة جائحة كوفيد-19 أكثر من 1,338 حركة طائرات يومياً عبر مطارات دبي حيث تدير دانز الحركة الجوية في مطار دبي الدولي الذي يحتل منذ العام 2014 المرتبة الأولى في العالم لجهة المسافرين الدوليين وقد تعامل مع حوالي 1.115 مليار مسافر ضمن أكثر من 7.47 مليون رحلة منذ بدء تشغيل المطار في العام 1960".

و أضاف : " نرحب من خلال قادة المطارات العالمية بحقبة جديدة في إدارة الحركة الجوية بعدما تمكنا بفضل رؤية قادتنا و أعمالهم التي جاءت في الوقت المناسب من التغلب على الصعاب بعزيمة وثقة و بتنا نعلم جيداً أن المستقبل مشرق" .. مؤكدا أن قطاع الطيران محرك النمو لاقتصاد دولة الإمارات و أدى التعافي الأسرع و النمو الاقتصادي الذي أعقبه و استعادة الثقة من قبل مجتمع الأعمال إلى ترسيخ هذا المكانة المرغوبة والحيوية لقطاع الطيران ".

ونوه إلى أن دانز تمتلك جلاً حافلاً يستحق الإشادة بوصفها مزود خدمة الحركة الجوية الأكثر كفاءة في المنطقة وعبر عن الفخر بتنفيذ الإجراءات الأولى في المنطقة للحد الأدنى لتقارب حركة الطائرات المعزز داخل المنطقة الخاضعة للرقابة.

تمثل إجراءات الحد الأدنى لتقارب حركة الطائرات عبر منطقة تحكم دبي جزءاً من الرؤية الرامية إلى جعل دبي مطار العالم وتعزيز مجالها الجوي وكفاءة مطاراتها علاوة على تعزيز ربحية الناقلات الجوية.

و تحت عنوان "توحيد اللوائح إقليمياً وعالمياً" ، قال محمد فيصل الدوسري مدير إدارة أول الملاحة والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني : " من المؤكد العمل في فترة ما بعد كوفيد على جميع جوانب الطيران لتوحيد اللوائح وتحفيز النمو".

وتوقع أن تخرج دولة الإمارات بمسودة تشريع حول اللوائح الخاصة بمهابط الطائرات العمودية وذلك في الربع الأول من العام 2023 ونشرها في الربع الرابع من العام 2023 ليتم تنفيذها اعتباراً من الربع الأول من العام 2024.

و أوضح الدوسري أن عدد منظمات الطائرات التجارية دون طيار المسجلة لدى الهيئة آخذ بالازدياد بعدما تم حتى العام 2022 تسجيل 20,000 مستخدم خاص للطائرات دون طيار و تسجيل 870 طائرة تجارية دون طيار و181 منظمة للطائرات التجارية دون طيار وذلك بهدف تمكين تشغيل هذه الطائرات.

بدوره قال يحيى عبد الله الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العالمية لخدمات الملاحة الجوية "غانز" في كلمة له حملت عنوان "تعطيل إدارة الحركة الجوية لدعم تعافي الصناعة" : " إنه يمكن للتحكم في الحركة الجوية لعب دور كبير في الحد من انبعاثات الكربون من خلال اعتماد تقنيات جديدة لدعم شركات الطيران في تخطيط مسارات أكثر كفاءة والعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين للمساعدة في تقليل إجمالي البصمة الكربونية".

كان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات قد افتتح أعمال الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات المعرض السنوي الأضخم في العالم على صعيد المطارات اليوم والذي تنظمه شركة آر إكس غلوبال ويعد أضخم منصة بينية لصناعة المطارات في العالم.

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