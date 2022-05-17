إياتا تعرب عن «تفاؤلها» بانتعاش الطيران العالمي

المصدر: سنغافورة- أ ف ب

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أعرب المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الثلاثاء عن «تفاؤله» بشأن تعافي قطاع الطيران العالمي، وإن كانت سياسة «صفر كوفيد» التي تتبعها الصين تمنع التعافي الكامل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي ويلي والش خلال مؤتمر حول الطيران في شانغي في سنغافورة: «على الرغم من الرياح المعاكسة الواضحة مثل الحرب الوحشية في أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط وزيادة التضخم، ما زلت متفائلاً للغاية بشأن التعافي هذا العام وفي عام 2023».

وأضاف: «لسوء الحظ، ستتخلف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن هذا التعافي، حيث تواصل الصين سياستها المتمثلة في «صفر كوفيد»».

يسعى ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى القضاء تماماً على الفيروس عبر فرض إغلاق صارم وتنفيذ حملات اختبار واسعة النطاق، مما ألحق ضرراً بالنقل الجوي، المحلي والدولي على حد سواء.

وقال: «إن عدد الرحلات الدولية في عام 2021 بلغ 7 % فقط في آسيا مقارنة مع مستواه في 2019، فيما بلغ 25 %على مستوى العالم».

وإذ تحسّن الوضع في بداية العام «إلا أن الطريق لا يزال طويلاً» قبل العودة إلى الوضع السائد قبل تفشي الوباء.

تتعارض سياسة الصين في التعامل مع «كوفيد 19» مع مثيلاتها في العديد من الدول الآسيوية التي تعيد فتح حدودها ورفعت إلزامية الحجر الصحي والاختبار في الأشهر الأخيرة.

وقال والش: «إن اتحاد النقل الجوي الدولي يدرك أن العلم يؤيد التخلي عن إجراء الاختبارات والحجر الصحي للمسافرين غير المحصنين (القادمين) من المناطق التي يرتفع فيها مستوى مناعة السكان، وهو ما يحدث في كثير من المناطق في المنطقة».

تتلقى الصين التي لا تزال آخر أبرز اقتصاد يفرض الإغلاق، دعوات متزايدة للتخلي عن سياسة «صفر كوفيد»، بما في ذلك من منظمة الصحة العالمية.

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