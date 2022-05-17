شراكة بين «بوليسي بازار» و«غايد مي دوك» للرعاية المتكاملة للمقيمين في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «بوليسي بازار» Policybazaar، الوجهة المتكاملة للتأمين عبر الإنترنت والخدمات المالية في دولة الإمارات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع «غايد مي دوك» (GuideMeDoc)، الشركة التابعة لـ ميدي-كونكت إنترناشيونال دي أم سي سي (Mediconnect International DMCC)، والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وتأتي هذه الشراكة الفريدة من نوعها في المنطقة بهدف تزويد المقيمين في الدولة بخدمات رعاية صحية عالية الجودة.

وفي الوقت الذي لا يستطيع الكثير من فئات المجتمع من الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الطبية بين 18% و20% بشكل سنوي، قامت «بوليسي بازار» بالتعاون مع «غايد مي دوك»، لتصبح بذلك أول شركة تأمين عبر الإنترنت تقدم هذه الخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستوفر «بوليسي بازار» للعملاء منصة يمكن من خلالها مقارنة باقات التأمين الصحي واتخاذ القرار بما يخص شراء بوليصة التأمين الأنسب عبر الإنترنت. كما سيعمل فريق «غايد مي دوك» بترتيب الاستشارات مع أفضل الأطباء، والاتصال بالمستشفيات والعيادات بشأن أي إجراء رئيسي أو ثانوي يريد العميل القيام به. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء «بوليسي بازار» الاستفادة من الفحوصات الطبية بما في ذلك فحوصات المختبرية والتشخيصية بسعر مدعوم من «غايد مي دوك».

قال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي في شركة «بوليسي بازار»: «يسعدنا التعاون مع «غايد مي دوك»، حيث تعتبر هذه الشراكة استمراراً نحو تعزيز تجربة العملاء في مجال خدمات الرعاية الصحية. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في دعم الابتكار، وتعزيز تجربة العملاء، وضمان حصولهم على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وخالية من المتاعب».

وأضاف غوبتا: «يمكن لعملائنا الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الاختيار بين المستشفيات والأطباء داخل وخارج شبكة التأمين الخاصة بهم، حيث إن تغطية بوليصة التأمين تكون فقط ضمن نطاق التغطية والحد السنوي للشبكة، وفي حال كان لديهم أي مشكلة ثانوية أو تخصصية بحاجة إلى استشارة. كما سيقوم فريق عمل «غايد مي دوك» بمساعدة عملائنا في التحدث إلى المرضى الآخرين الذين قاموا بإجراءات مماثلة لاتخاذ القرار المناسب».

من جانبه، قال الدكتور جولشان فيجايشانكار، الشريك المؤسس في «غايد مي دوك»: «نتطلع من خلال هذا التعاون الذي يجمع خبراء كل في مجاله إلى توفير خدمات قائمة على التكنولوجيا، تهدف إلى تمكين العملاء في المنطقة من الاستمتاع بإمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات الطبية عالية الجودة والمناسبة من حيث التكلفة. كما سيوفر فريقنا من المتخصصين ذوي الخبرة في الرعاية الصحية المساعدة في تطوير علاقة استراتيجية من شأنها أن تضمن الارتقاء بالخدمات الصحية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

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