سبيس فاونديشن: تعطل «جي بي إس» يكبد أمريكا خسائر باهظة

المصدر: أبوظبي - البيان

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قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات شيلي برونزويك في مؤسسة سبيس فاونديشن Space Foundation إنه إذا تعثر نظامُ تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» GPS في الولايات المتحدة فيمكن أن ينجم عن هذا التعطل تكاليف باهظة للغاية.

مشيرة على أن هذه الخسائر ستزيد حال جرى قياس أثره على القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كثيف في الولايات المتحدة على المعلومات الواردة من نظام تحديد المواقع العالمي، كذلك تعتمد البرازيل اعتماداً كبيراً عليه

وأوضحت شيلي برونزويك في مقابلة خاصة مع موقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، نشرتها الصفحة الرسمية على فيسبوك (SNABusiness)، أنه على سبيل المثال.

فقد استثمرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في نظام تحديد المواقع العالمي، وكان ذلك النظام تطبيقاً عسكريّاً في البداية ثم أصبح يستخدم للأغراض التجارية.

لذا فإن ما استثمرته حكومة الولايات المتحدة في الفضاء، يستخدم الآن في جميع أنحاء العالم لتحسين حياتنا. وهكذا فإن إطلاق العنان للابتكار في تكنولوجيا الفضاء، سيمكن من خلق فرص جديدة من العمل على الأرض.

على صعيد آخر، وفي أحدث تطورات استكشاف الفضاء، التحمت مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة الأسبوع الماضي بنجاح بوحدة تابعة لمحطة فضاء خاصة بالصين، في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة لاستكمال بناء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية: إن المركبة المسماة «تيانتشو-4» التحمت بالوحدة الرئيسية «تيانخه» التابعة لمحطة الفضاء، موضحة أن المركبة نقلت أدوات دفع وعينات تجارب تطبيقية وبعض الحمولات والإمدادات لثلاثة رواد فضاء. وتعتزم الصين استكمال أول محطة فضائية لها في نهاية هذا العام لتصبح منافساً رئيسياً للمحطة الوحيدة في العالم وهي محطة الفضاء الدولية التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

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