أحمد بن سعيد: جمعنا عالم الطيران في دبي لإعادة التعافي الكامل لهذه الصناعة

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، صباح اليوم، فعاليات معرض المطارات في دورته الحادية والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي، والذي تستمر فعالياته في الفترة ما بين 17 - 19 مايو الجاري.

وقام سموه عقب الافتتاح بجولة على أجنحة العارضين، رافقه خلالها عدد من كبار المسؤولين المعنيين بقطاع الطيران من داخل الدولة وخارجها، حيث اطلع على التقنيات والأجهزة التي تعرضها أكثر من 150 شركة عالمية من 20 دولة حول العالم.

وأكد سموه أهمية المعرض في هذا الوقت بالذات لإعطاء دفعة إضافية لقطاع الطيران العالمي الذي بدأت تباشير عودته السريعة لمرحلة ما قبل الجائحة تظهر للعيان مع ارتفاع الطلب على السفر والإعلان عن إعادة بدء مشاريع التطوير على مستوى مطارات العالم تحسباً للنمو المقبل.

وقال سموه: «بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتخذت دبي خطوات ومبادرات استباقية للتعامل مع الجائحة وتمكين التعافي السريع لقطاع السفر والسياحة في الإمارة، ونتيجة لذلك احتفظ مطار دبي الدولي بمكانته كأضخم مطار في العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الثامن على التوالي ونتوقع خدمة أكثر من 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري وربطهم بأعمالهم وأسرهم ونشاطاتهم والعمل على توفير تجربة سفر رائعة بالنسبة لهم».

وحول معرض المطارات أوضح سموه: «المعرض والمؤتمرات التي تقام على هامشه ومشاركة أكثر من 150 شركة عالمية وحضور أكثر من 4500 خبير دولي ستمنح صناع القرار في مطارات المنطقة والعالم فرصة ذهبية للتشبيك والتعرف إلى أفضل التقنيات وأكثرها تطوراً وبحث أفق التعاون والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة صناعة المطارات. ومن خلال هذا الحدث نحن نجمع عالم الطيران مجدداً في دبي للمضي قدماً على طريق تشارك العقول ولعب دورنا البناء في إعادة التعافي الكامل لهذه الصناعة الحيوية لدعم الاقتصاد العالمي».

وأضاف سموه: «الاستدامة والتكنولوجيا المتطورة وتطوير المطارات وكفاءة العمليات وإدارة الأجواء كلها مواضيع حيوية سيتم التطرق إليها خلال أيام المعرض الثلاثة، ما يمنح الصناعة قوة دافعة إلى الأمام ليس فقط للعودة إلى مستويات ما قبل العام 2019 وإنما للمضي قدماً إلى أبعد من ذلك».

ومن جانب آخر، شاركت القيادة العامة لشرطة دي المعرض المطارات 2022 عارضة أحدث الابتكارات والخدمات التي توفرها في مجال تعزيز أمن الطيران ومنها الدور المهم لمركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران وبرنامج «XRT» الخاص بالتدريب على استخدام أجهزة كشف الأشعة السينية في المطارات.

وأكد العقيد المهندس مروان محمد سنكل مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني في الإدارة العامة لأمن المطارات، أن شرطة دبي تشارك للمرة الثامنة على التوالي في فعاليات المعرض العالمي المهم بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، بهدف عرض أحدث إنجازاتها وخدماتها الذكية في خدمة المسافرين والمتعاملين وتعزيز الأمن والأمان في المطارات والتدقيق على الحقائب والشحنات.

وأشار العقيد سنكل إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة المستمرة في فعاليات المعرض في دوراته المختلفة وعرض كل ما هو جديد وحديث في العمل الشرطي وفي مجال الخدمات الذكية الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع في المطارات إلى جانب عرض الخدمات التدريبية التي يقدمها مركز دبي لأمن الطيران المدني الرامية لتعزيز مستوى أداء موظفي شرطة دبي العاملين في مطارات دبي، لافتاً إلى أن منصة شرطة دبي ستقدم خلال فعاليات المعرض شرحاً إلى الزوار حول مختلف الخدمات التي تقدمها للمسافرين.

وقدم النقيب علي محمد الخكاك رئيس قسم تقييم التهديد في الإدارة العامة لأمن المطارات، شرحاً لزوار منصة شرطة دبي حول الدور المهم الذي يقوم به «مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران» في تعزيز منظومة العمل الأمني في المطارات.

وبين أن المركز يحتوي على أنظمة ذكية وحديثة تعمل على رصد وتحليل وتقييم مخاطر أمن الطيران على المستويين الدولي والمحلي، ومدى انعكاسها على ضمان أمن مطارات دبي وسهولة الإجراءات المتبعة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأمنية للمسافرين بكل يسر.

وأضاف النقيب أن «مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران» يعمل بشكل دوري على دراسة المُستجدات في المجال الأمني دولياً ومتابعة البيانات وتحليلها وتقييمها، ثم رفع التوصيات لدعم متخذي القرارات الإدارية في الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي.

وبدوره، استعرض زين الدين عمار عبر منصة شرطة دبي ولأول مرة برنامج التدريب الافتراضي «XRT» الخاص بتدريب مُستخدمي أجهزة الأشعة السينية في المطارات، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي الافتراضي المتوافر حالياً في مركز دبي لأمن الطيران المدني مُطابق لطريقة عمل أجهزة الأشعة السينية المُستخدمة في المطارات ويستطيع من خلاله المُتدرب التدرب على طريقة استخدام الجهاز الحقيقي بكل سهولة ويسر.

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات، قال محمد عبدالله لنجاوي المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث بهيئة دبي للطيرن المدني إن مشاركتهم تأتي لدعم قطاع الطيران في الدولة وأن نكون من الرواد في صناعة الطيران.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الطائرات فى 2021 في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي بلغت 268 ألفاً و555 حركة وفي 2022 من (شهر يناير إلى نهاية مارس) في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي بلغت 92 ألفاً و406 حركات.

أما إجمالي حركة المسافرين 2021 في مطار دبي الدولي فبلغت 29 مليوناً و110 آلاف و609 مسافرين، وفي 2022 من شهر (يناير إلى نهاية مارس) وصل 13 مليوناً و127 ألفاً و791 مسافراً، فيما بلغ إجمالي حركة الشحن فى 2021 في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي 2 مليون و430 ألفاً و14 طناً وفي 2022 من (شهر يناير إلى نهاية مارس) وصل 575 ألفاً و227 طنا.

وقال المهندس خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن معرض المطارات يوفر فرصة للتعرف إلى أحدث التقنيات الحديثة التي يمكن أن تسهم في تطوير مطاراتنا ونعرف العالم بأهم التقنيات والتطورات في مطارات العالم وتبادل التجارب والخبرات فيما بينهم، مشيراً إلى أن هدفنا الأسمى العمل على توفير أفضل الخدمات والتحسينات التي تم تطبيقها في مطار دبي وممكن الاستفادة منها في مطارات أخرى.

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