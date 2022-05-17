الإمارات دبي الوطني (ريت) تستكمل أعمال تجديد برج الثريا1

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني (ريت)، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول استكمالها أعمال التجديد والترقية لبرج الثريا1، وهو من المباني المكتبية في مدينة دبي للإعلام. وتم البدء بأعمال التجديد والترقية في يونيو 2021 من قبل شركتي سافلز وكيه بي إس، حيث تولت الشركتان مسؤولية التجهيزات الداخلية وإدارة التكلفة في المبنى.

ومنذ الانتهاء من عملية التجديد الشاملة البالغة 22 مليون درهم، قادت المستويات العالية من الاهتمام إلى تحسن معدلات الإشغال وجذب مستأجرين جدد استأجروا 18.000 قدم مربع من المساحات المكتبية، مما يعكس الطلب المتزايد من المستأجرين التجاريين المحتملين الباحثين عن أماكن عمل عالية الجودة مع وسائل الراحة المرغوبة في منطقة حيوية.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول:

إن النجاح الذي حققته شركة الإمارات دبي الوطني (ريت) بالانتهاء من هذه الترقية الرئيسية لبرج الثريا 1 قاد مرحلة جديدة في تطوير سوق تأجير المكاتب في دبي، في الوقت الذي يبحث العديد من المستأجرين عن مساحات عالية الجودة تعطي الأولوية لرفاهية موظفيهم وراحتهم في بيئة جاذبة من الناحية الجمالية وعصرية.

إن الإشغال الأعلى الذي تم تحقيقه بالفعل في البرج، والاهتمام المتزايد الذي يتم تلقيه الآن من المستأجرين المحتملين، يؤكد القرار الاستراتيجي الذي اتخذناه في عام 2020 للاستثمار في مستقبل هذا المبنى الذي يعد أحد الأصول الرائدة في محفظتنا منذ أكثر من 15 عاماً.

وتضمنت أعمال التجديد والترقية الشاملة تجهيز الردهة ومدخل المبنى بالإضافة إلى الممرات والسلالم والحمامات المشتركة، بما في ذلك الإضاءة والبلاط في جميع أنحاء البرج.

كما تم تحديث المصاعد ومخارج الحريق كجزء من هذا المشروع. بالإضافة إلى تحسين التصميم والديكور، وحرصت الشركة على إضافة غرف للصلاة ومرافق لليوجا/ اللياقة البدنية وتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى أماكن إضافية.

وأضاف: مع ارتفاع معدلات الإشغال في المبنى الرئيسي لدينا، نتطلع إلى التأثير الإيجابي على شركة الإمارات دبي الوطني (ريت) فيما يتعلق بإجمالي دخل الإيجارات مما سيدعم استمرار توزيع الأرباح على مساهمينا.

ويعتبر برج الثريا 1 الذي تصل قيمته إلى 69 مليون دولار (254 مليون درهم) واحداً من أكبر أصول شركة الإمارات دبي الوطني (ريت)، حيث يمثل 19% من المحفظة الاستثمارية للشركة، والتي تضم 11 مبنى في دبي تشمل مباني مكاتب وقطاع التجزئة وغيرها من القطاعات.

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