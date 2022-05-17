تصنيف ائتماني مرتفع لـ«أراد» من «موديز» و«فيتش»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم إدراج شركة «أرادَ» للمرّة الأولى ضمن التصنيفات الائتمانية لكل من مؤسسة موديز المالية العالمية ومؤسسة فيتش الدولية.

وتأتي هذه التصنيفات المرتفعة التي تم منحها لـ«أرادَ» بعد 5 أعوام فقط على انطلاق الشركة مطلع 2017، مما يجعل منها إحدى أبرز الشركات الشابة في الإمارات التي تحقق مثل هذا الإنجاز المميز، والذي سيتيح لها دخول الأسواق العالمية والحصول على التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية.

وتعد موديز وفيتش من أبرز مؤسسات التصنيف العالمية التي تقوم بتقييم الملاءة الائتمانية للكيانات السيادية والشركات التجارية باستخدام مقياس تصنيف موحّد.

حيث منحتا شركة أرادَ تصنيفات ائتمانية طويلة الأمد من درجة (B1) و(B+) على التوالي، وجاء كلا التصنيفين مع استقرارٍ في المشهد المستقبلي للشركة حسب تقييم المؤسستين.

وجاءت تلك التصنيفات بعد إجراء دراسة مستفيضة لأداء أرادَ وفقاً للمعايير التي تعتمدها المؤسستان على مستوى العالم.

وأشادت المؤسستان بسجّل أرادَ المميز في إطلاق وتسليم مشاريع متكاملة في إمارة الشارقة، واعتماد نموذج مبتكرٍ للتطوير يساهم في الحدّ من المخاطر المحتملة، إضافة إلى سلامة معدّل الربحيّة وملف الدين، وتميّز خطط تنويع الإيرادات.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى أرادَ: تعتبر هذه التقييمات الإيجابيّة لملاءتنا الائتمانية إنجازاً استثنائياً لشركة شابة مثل أرادَ.

كما أنها تمهد الطريق أمامنا لوضع خطة نمو طموحة تتضمن المزيد من المشاريع والمواقع الجغرافية والتدفقات الجديدة للإيرادات في الشركة.

وأضاف: تمثل هذه التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي حصلنا عليها شهادة موثوقة من أطراف خارجية مهمة على مدى كفاءة وفعالية أنظمتنا وإجراءاتنا.

كما تشكل ضمانة للشركاء الحاليين والمستقبليين، بما فيهم الموردون والمقاولون والممولون على حدّ سواء. واختتم قائلاً: إننا على ثقةٍ بأن الشفافية والحوكمة الرشيدة مسألتان في غاية الأهمية لمواصلة نجاحنا في المستقبل، حيث ستبقى تلك التصنيفات محطة رئيسية ضمن مسيرة الشركة.

و أطلقت أرادَ، منذ مباشرة أعمالها في 2017، ثلاثة مشاريع كبرى حظيت بأصداء إيجابية واسعة في الشارقة، وبقيمة إجمالية بلغت 33.5 مليار درهم. وفي يناير من هذا العام، أعلنت أرادَ عن شراء قطعة أرض شاطئية كبرى ضمن مشروع نخلة جميرا بدبي، تماشياً مع نية الشركة المعلنة لتنويع محفظة مشاريعها ضمن أسواقٍ جديدة.

كما أعلنت الشركة عن ارتفاع بواقع 38% في قيمة عقاراتها المباعة لتصل إلى 2.41 مليار درهم في 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، محافظة بذلك على سجلّ قياسي في نمو مبيعاتها وبنسبة سنوية تصل إلى 30% منذ تأسيسها.

وباعت أرادَ قرابة 10.000 وحدة سكنية منذ انطلاقها وبقيمةٍ بلغت 7 مليارات درهم. وقد أنهت الشركة العمل بالفعل في 2.500 وحدة، كما تواصل العمل حالياً على قدمٍ وساق لتشييد 27.500 منزل إضافي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز