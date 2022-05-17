418.6 مليون درهم مبيعات «الخليج للصناعات الدوائية» خلال الربع الأول

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إحدى أكبر شركات الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نتائجها المالية للربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2022 حيث حققت الشركة صافي مبيعات بقيمة 418.6 مليون درهم، بزيادة قدرها 156% عن الربع الأول 2021.

ويعزى هذا النمو في المبيعات إلى الاستحواذ الاستراتيجي على صيدليات بلانيت والنمو العضوي الذي حققته الشركة.

والذي كانت نسبته 37% من عمليات قطاعات جلفار، الأمر الذي يعكس التركيز المتزايد على الأسواق الأساسية لشركة جلفار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجهودها الملموسة في تحسين الوصول إلى الأسواق وتوسيع مجموعة منتجات الشركة.

وشهدت الشركة ارتفاعاً في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من العمليات المستمرة، لتسجل 40 مليون درهم في الربع الأول 2022، مقارنة بزيادة كبيرة عن مبلغ 0.2 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الأول 2021. وجاء هذا التحسن الكبير في الربحية نتيجة تنفيذ الشركة لخطة التحول الاستراتيجي بنجاح.

والتي استمرت لمدة عامين، بالإضافة إلى التخلص من الاستثمارات غير الأساسية والأنشطة الغير مُربحة وزيادة كفاءة عمليات التصنيع الخاصة بها.

كما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 41% مقارنة بـ 28% في العام السابق.

وبلغ صافي أرباح مجموعة جلفار خلال الربع الأول 1.9 مليون درهم، ما يمثل مواصلة للعودة إلى الربحية بعد تسجيل خسارة قدرها 29.2 مليون درهم في الربع الأول 2021.

كما بلغ التدفق النقدي من العمليات 10.2 ملايين، مرتفعاً من -3 ملايين درهم في الربع الأول 2021.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: تعكس هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية التحول المالي التي تبنيناها خلال العامين الماضيين.

وبفضل الرؤية الاستراتيجية لفريق العمل، ووفق استراتيجيتنا للنمو المستدام 2030، فنحن بوضعٍ مثالي يسمح لنا إعادة تأسيس جلفار لتكون شركة رائدة في السوق ولتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وقال الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: نجحنا في تحقيق أولويات التحول الاستراتيجي وسجلنا نمواً قوياً في جميع محركات الأداء الرئيسية. ونركز الآن على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجية النمو للشركة بهدف توفير قيمة مستدامة للمرضى والمساهمين وأصحاب المصلحة.

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