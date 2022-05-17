ما هي تأشيرة الإقامة الخضراء في الإمارات وكيف تحصل عليها؟

المصدر: البيان

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الإقامة الخضراء هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021 في دولة الإمارات، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

مزايا الإقامة الخضراء

توفر التأشيرة الخضراء مزايا أوسع نطاقا لحامليها مقارنة بتأشيرة الإقامة العادية. تتضمن المزايا:

- منح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، وتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريح الإقامة بكافة أنواعها، للزوج والأولاد والأقارب من الدرجة الأولى.

- رفع سن الأبناء حتى 25 عاماً بعد أن كان 18 عاماً فقط.

- توفير تصريح إقامة إلى البنات غير المتزوجات بغض النظر عن العمر.

- منح الأبناء من أصحاب الهمم تصريح إقامة مع ذويهم بغض النظر عن العمر.

- مدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة.

- تكون مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مماثلة لحامل تأشيرة الإقامة الأصلي.

من يمكنه تقديم طلب الحصول على التأشيرة الخضراء؟

يمكن للفئات التالية تقديم طلب للحصول على التأشيرة الخضراء:

1- الإقامة الخضراء للعمل الحر

على الراغبين بالحصول على التأشيرة الخضراء توفير التالي:

- الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

- شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها كحد أدنى.

- ألا يقل الدخل السنوي من العمل الحر لعامين سابقين عن /360,000/ درهم، أو أن يثبت المتقدم للحصول على هذه الإقامة ملاءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة.

2- الإقامة الخضراء للعامل المهاري

على العمالة الماهرة توفير التالي:

- تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول

- أن يكون الشخص من فئة العمالة الماهرة، المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

- أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس، أو ما يعادلها.

- ألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم إماراتي.

- تم من خلال هذا المسار فصل الإقامة عن العمل لتسهيل إجراءات انتقال العامل الماهر، وتعزيز مرونة سوق العمل.

3-الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك

تم استحداث الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.

تتضمن المتطلبات:

-الموافقة على الاستثمار وإثبات قيمة الاستثمار أو الشراكة وفي حالة كان الأجنبي في أكثر من رخصة يصار إلى إجمالي رأس المال المستثمر في استيفاء النسبة المقررة.

- موافقة الجهات المحلية المختصة والترخيص لمقدم الطلب بممارسة النشاط.

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