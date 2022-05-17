"العالمية القابضة" تكمل صفقة مجموعة "اداني" بـ 7.3 مليار درهم

المصدر: وام

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أعلنت الشركة العالمية القابضة اليوم إنجاز صفقة استثمارية بقيمة 7.3 مليار درهم "2 مليار دولار " في محفظة مجموعة شركات اداني، وهي شركة "اداني جرين انرجي ليمتد" وشركة "اداني ليمتد ترانزمشون وشركة "اداني انتيربرايز ليمتد".

وبموجب هذه الصفقة، وفرت الشركة العالمية القابضة رأس مال لكل من شركة "اداني جرين انرجي ليمتد"، وشركة "اداني ليمتد ترانزمشون"، وشركة "اداني انتربرايز ليمتد"، وجميعها شركات مدرجة في بورصة بومباي /BSE/ والبورصة الوطنية /NSE/ في الهند - من خلال طريق التخصيص التفضيلي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة: " يتوافق هذا التوسع الاستراتيجي في أعمالنا مع التزام الشركة العالمية القابضة بتوسيع وتنويع محفظتها الاستثمارية. لا شك في أن هذه الصفقة ستؤثر بشكل مباشر وإيجابي على طموح الهند الشامل وخططها طويلة الأجل للطاقة النظيفة. تمثل الصفقة 4.87 % من إجمالي التجارة بين الإمارات والهند، والتي بلغت 41 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020 و2021؛ وتعكس الشراكة بين الشركة العالمية القابضة ومجموعة "اداني" بشكل كبير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند خارج قطاع النفط".

وتبلغ القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في الهند أكثر من 390 جيجاواط، والطاقة المتجددة تتجاوز 100 جيجاوات. ففي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ من العام الماضي، أعلنت الحكومة الهندية أنه بحلول عام 2030 ستكون قدرة الوقود غير الأحفوري في الهند 500 جيجاوات. وستدعم الشركة العالمية القابضة تسريع خطة نمو مجموعة "اداني" لتزويد البلاد بـ 45 جيجاواط /9 %/ من الطاقة غير الأحفورية في الهند/ بحلول عام 2030.

ومن جانبه قال ساجار أداني، المدير التنفيذي لشركة " اداني جرين انرجي ليمتد " : " يسعدنا إتمام هذه الصفقة التاريخية مع الشركة العالمية القابضة. نحن نقدر دورها الرائد كمستثمر استراتيجي في الطاقة المستدامة والرعاية الصحية والغذاء والبنية التحتية ونقل الطاقة في الإمارات العربية المتحدة. تمثل هذه الصفقة مزيدًا من التعزيز للعلاقة بين الهند والإمارات العربية المتحدة والاتصال بالأفراد. نحن نشارك الشركة العالمية القابضة في استراتيجيتها في الهند والشرق الأوسط وإفريقيا، ونعدها بداية علاقة بين الأجيال ".

وتعد شركة "اداني للكهرباء مومباي المحدودة "، ذراع التوزيع لشركة "اداني ليمتد ترانزمشون" لديها أهداف قانونية لزيادة تغلغل الطاقة المتجددة من 3% في السنة المالية 21 إلى 60% بحلول السنة المالية 27 وسوف تدعم استثمارات الشركة العالمية القابضة الشركة في هذه الرحلة التحويلية.

كما تعهدت شركة " اداني انتيربرايز ليمتد "، من خلال شركة "اداني نيو ليمتد انداصتيري" التابعة لها والمملوكة بالكامل لها، باستثمار 50 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات التسعة المقبلة لتشكيل عمود هيدروجين أخضر جديد يركز على إزالة الكربون من الطاقة الصناعية والتنقل

ولقد تم تسهيل الصفقة عن طريق بنك أبو ظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد.

وبالتنسيق، قدمت كل من شركة "نورتون روز" للمحاماة الإماراتية والشركة الهندية " AZB Partners" الاستشارات القانونية والدعم الاكتواري على التوالي، وعملت WTS Dhruva كمستشار ضريبي.

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