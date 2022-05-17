إعمار للتطوير تحقّق في 2021 أعلى مبيعات عقارية على الإطلاق بقيمة 27.440 مليار درهم

المصدر: البيان

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تمكّنت "إعمار للتطوير ش.م.ع."، شركة تطوير العقارات المعدّة للبيع في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARDEV) والتي تمتلك "إعمار العقارية" حصّة الأغلبية فيها، من تحقيق أداء قوي خلال عام 2021 (من يناير إلى ديسمبر)، حيث سجّلت أعلى معدّل مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 27.440 مليار درهم إماراتي (7.471 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، بزيادة قدرها 335 في المئة مقارنة بعام 2020. وتأتي هذه النتائج مُعزّزة بالمساهمة الملحوظة من مبيعات المخزون اللافتة، ومدعومة بعدد من المشاريع التي تم إطلاقها حديثاً، لتضفي قيمة استثنائية على المشاريع المستقبليّة.

تسليط الضوء على الأداء

خلال عام 2021 (من يناير إلى ديسمبر)، سجّلت شركة إعمار للتطوير أرباحاً صافية بلغت 3.244 مليار درهم إماراتي (883 مليون دولار أمريكي) وإيرادات قدرها 15.602 مليار درهم إماراتي (4.248 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 96 بالمئة و60 بالمئة على التوالي، مقارنة بعام 2020.

وتبلغ مبيعات "إعمار" المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز حالياً 28.616 مليار درهم إماراتي (7.791 مليار دولار أمريكي)، سيتمّ احتسابها في المستقبل كإيرادات للأعمال.

وقال متحدّث باسم إعمار: "إن التزامنا الراسخ بتوفير تجارب معيشية فريدة عبر مجمّعاتنا المميّزة يعزّزه نهجنا الثابت الذي يركّز على مصلحة العميل، بالإضافة إلى بناء مرافق عالية الجودة وذات مستوى عالمي. ومع اختتام عام 2021، نواصل تركيزنا على النموّ المستقبلي، والابتكار الرقمي، وإضافة القيمة إلى قطاع العقارات في دبي خلال عام 2022."

وخلال عام 2021، أطلقت إعمار للتطوير بنجاح مجموعة من المشاريع المرموقة، وهي: "جولف بلايس تيراسز"، و"بالم هيلز" مع المصمّم إيلي صعب، و"ماجستيك فيستاز" المستوحاة من أوتوموبيلي لامبورغيني في "دبي هيلز إستيت"، و"جراند بلو تاور"، و"بالاس بيتش ريزيدنس"، و"بيتش مانشن" في "إعمار بيتشفرونت"، و"جون"، و"جون 2"، و"إيلي صعب"، و"كايا"، و"بلِسّ"، في المرابع العربية 3، و"جروف" في خور دبي، و"نارا" في "ذا فالي".

مستجدّات تسليم المشاريع

كما قامت شركة إعمار للتطوير بتسليم أكثر من 4,700 وحدة سكنية خلال عام 2021 في مواقع رئيسية، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، ومرسى دبي، وإعمار الجنوب، وإعمار بيتشفرونت. ولغاية ديسمبر 2021، قامت إعمار بتسليم أكثر من 52,000 وحدة سكنية، مع أكثر من 24,500 وحدة سكنية قيد التطوير حالياً في الإمارات العربية المتحدة.

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