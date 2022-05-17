3 فعاليات كبرى تنطلق اليوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي اليوم عودة قوية لقطار الفعاليات، حيث تستضيف الإمارة ثلاثة معارض ومؤتمرات كبيرة تحظى بمشاركة دولية واسعة من المسؤولين والخبراء والعارضين وكبرى الشركات.

وتنطلق اليوم فعاليات الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات، أكبر حدث من نوعه في العالم، والذي يستمر 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حيث يستقطب أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 4500 من المهنيين المتخصصين في صناعة الطيران. ويستهدف المعرض توفير رؤى ثاقبة حول صناعة الطيران، علاوة على بحث الطرق الكفيلة بالتغلب على التحديات، واستغلال الفرص الجديدة للنمو.

كذلك ينطلق اليوم معرض «كابسات 2022»، الفعالية الأبرز في المنطقة التي تجمع قطاعات الإبداع والبث والأقمار الاصطناعية، ويستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. ويجمع المعرض أكثر من 120 شخصية من قادة الفكر والمتحدثين الخبراء في القطاع لمشاركة معارفهم، وبمشاركة أكثر من 300 شركة وحضور ما يزيد على 13 ألف شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

كذلك تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر «جيبكا» السنوي لسلاسل الإمداد لمناقشة مستقبل القطاع في ظل الظروف الراهنة بحضور قادة الصناعة البتروكيماوية والخدمات اللوجستية والاستشارات والتكنولوجيا. ويجمع المؤتمر 20 متحدثاً ضمن 15 جلسة، ويناقش الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19».

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