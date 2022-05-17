«إنتركونتيننتال» تتجه لدخول قطاع عقارات دبي

المصدر: (دبي - بشار باغ)

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كشف هيثم مطر رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال»، في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، أن المجموعة تدرس الدخول في قطاع العقارات السكنية التي تحمل علامات تجارية في دبي والمنطقة ككل، موضحاً لـ «البيان»، أن الخطط قد تشمل إطلاق مشاريع عقارية سكنية، تحمل الاسم التجاري للمجموعة «إنتركونتيننتال»، أو إحدى العلامات المتعددة في محفظتها، على غرار «ريجنت» أو «كيمبتون».

وأوضح أن هذه الخطط تأتي في ظل الطلب الكبير، وإقبال متنامٍ من قبل الأفراد على العقارات السكنية، التي تحمل علامات تجارية بشكل يفوق العقارات التقليدية في دبي، مؤكداً أن مجموعة «إنتركونتيننتال»، مهتمة جداً في هذه الفئة من العقارات.

من جانب آخر، قال مطر إن الشقق الفندقية أيضاً، تشهد معدلات طلب واسعة، سواء في دبي، أو على مستوى المنطقة ككل.

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