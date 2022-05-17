150 عارضاً و4500 متخصص بمعرض المطارات اليوم

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق في دبي اليوم، فعاليات الدورة السنوية الحادية والعشرين لمعرض المطارات، أكبر حدث من نوعه في العالم، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، ويستمر لغاية 19 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي (القاعات 2 - 3 - 4).

ويوفر المعرض رؤى ثاقبة حول صناعة الطيران، علاوة على بحث الطرق الكفيلة بالتغلب على التحديات، واستغلال الفرص الجديدة لجهة النمو. وتترافق أعمال هذه الدورة، مع تنظيم منتدى قادة المطارات العالمية، ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى الجمعية العامة لمنظمة نساء في الطيران فرع الشرق الأوسط.

وأعلنت شركة ريد اكزبيشنز الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للحدث، أن المعرض يستقطب أكثر من 150 عارضاً من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 4.500 من المهنيين المتخصصين في صناعة الطيران.

تعافٍ متوقع



يأتي ذلك، فيما تشير توقعات مجلس المطارات العالمي، إلى تعافي حركة المسافرين العالمية بحلول نهاية عام 2023، وعودتها إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2019، وقد بدأت المطارات بالفعل رحلتها للتعامل مع الاندفاع المستقبلي على صعيد الحركة، لا سيما في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، التي من المتوقع لقيمة سوق الطيران فيها أن تصل إلى عتبة 23.07 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

وسوف تمثل «ساحة المطار الإلكترونية»، التي يتم تنظيمها بالشراكة مع دناتا - وكالة دبي الوطنية للسفر الجوي- ميزة جديدة في معرض المطارات لهذا العام، حيث ستشكل منطقة مخصصة، توفر للزوار الفرصة لمشاهدة عرض حي لمعدات المناولة الأرضية، ومعدات الدعم الأرضي الإلكترونية والهجينة.

وقال فراس أبو لطيف مدير المعرض في شركة ريد اكزبيشنز الشرق الأوسط للمعارض: يحظى معرض المطارات بدعم هائل، جاء في وقت لم تكن الصناعة فيه تنهض لتقف على قدميها بالكامل وحسب، بل ليتوسع هذا الدعم أيضاً، لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

ويتضمن معرض المطارات، الدورة التاسعة لمنتدى قادة المطارات العالمية، التي ستشهد تقديم ما يزيد على 40 شخصية من صفوة قادة الطيران والمطارات في العالم، مجموعة رائعة من المواضيع التي تتناول الابتكار والتطوير في المطارات، وإدارة الحركة الجوية، واستدامة المطارات وأمنها.

أحدث تقنيات «هانيويل»

كشفت هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: HON) عن مشاركتها في معرض المطارات 2022 بإمارة دبي، لاستعراض أحدث حلولها الجوية والبرية التي تسهم في تعزيز العمليات المستدامة بالمطارات. ويقام المعرض خلال الفترة بين 17 و19 مايو الجاري.

وتعتزم هانيويل استعراض نظامها الجوي نافيتاس الذي يساهم بتحسين مدة إنجاز العمل ووقت تشغيل العمليات الجوية، مع تقليل زمن التعطل الناجم عن عمليات الصيانة بنسبة تصل لـ 25%. كما تعرض حل هانيويل فورج لإدارة الأداء المؤسسي، بهدف دعم العمليات البرية وتوفير الطاقة بنسبة كبيرة، فضلاً عن التحول إلى الصيانة الاستباقية بدلاً من الصيانة عند الحاجة. (دبي- البيان)

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