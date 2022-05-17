ورشة لصندوق النقد العربي حول تمويل المناخ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظّم صندوق النقد العربي أمس، ورشة عمل «عن بعد» حول تمويل المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية، بمشاركة عدد كبير من كبار المسؤولين والفنيين لدى وزارات المالية، ووزارات البيئة، والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وجمعيات واتحادات البنوك، والمؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية.

كما استقطبت الورشة خبراء من المؤسسات المالية الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي.

يأتي تنظيم الورشة في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم الحوار حول متطلبات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وتطوير أدوات التمويل الأخضر والمستدام التي تعزز من فرص الشمول المالي والتنمية المستدامة.

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