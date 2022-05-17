مؤتمر «جيبكا» لسلاسل الإمداد ينطلق بدبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق بدبي اليوم الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» السنوي لسلاسل الإمداد، لمناقشة مستقبل القطاع في ظل الظروف الراهنة، بحضور قادة الصناعة البتروكيماوية والخدمات اللوجستية والاستشارات والتكنولوجيا، وتتواصل فعاليات المؤتمر حتى 19 مايو بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

ويركز المؤتمر الإقليمي في دورته هذا العام على الآليات التي ستساعد قادة الصناعة واللاعبين الأساسيين في القطاع، على حماية سلاسل الإمداد الخاصة بهم من الاضطرابات المستقبلية المعقدة وطرق مواجهتها والتغلب على التحديات التي تواجههم في الوقت الراهن.

كما سيشكل المؤتمر مناسبة هامة للخبراء لبحث سبل تعزيز منهجية التركيز على العملاء ومناقشة أثر الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على سلاسل الإمداد الكيميائية والخدمات اللوجستية العكسية وتقليل انبعاثات النطاق 3 (هي الانبعاثات المتولدة في سلسلة القيمة الأولية والنهائية) وغيرها من القضايا الأخرى.

15 جلسة

وسيناقش أكثر من 20 متحدثاً عبر أكثر من 15 جلسة، الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد 19» إلى جانب تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الهامة بما فيها على سبيل المثال، النقص المستمر في الحاويات وأسعار ورسوم الشحن المرتفعة على صادرات البتروكيماويات، بالإضافة إلى ذلك سيسلط المشاركون الضوء على مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي تبلغ قيمته 250 مليار دولار.

وستتضمن الجلسة الأولى من اليوم الأول جلسة خاصة حول مشروع سكك الحديد الخليجي.

حيث سيستمع الحضور لثلة من الخبراء وهي الأولى من نوعها تضم الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للسكك الحديدية والدكتور فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيماويات الذين سيتناولون في مناقشاتهم أسباب تغير قواعد اللعبة في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد عبر المنطقة.

سيلقي الكلمة الترحيبية لفعاليات اليوم الأول صالح السويطي، مدير عام إدارة مركز الامتياز لمشتريات شركة التصنيع الوطنية، ورئيس لجنة سلاسل الإمداد في جيبكا.

متحدثون

من بين أبرز المتحدثين في المؤتمر، حسام الزامل، نائب الرئيس لسلسلة الإمداد العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وفوزية بوتبزا، الرئيس التجاري للصناعة والطاقة والتصنيع - الشرق الأوسط وأفريقيا، مايكروسوفت وديراج بهاتيا، مدير عام أول منطقة الشرق الأوسط لدى هاباغ لويد وبدر الجهني، مدير الاستدامة في شركة صدارة للكيميائيات وكريستوفر كوك، المدير العام لشركة ميرسك في الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر.

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