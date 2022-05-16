الإمارات الثالثة عالمياً في الثقة بقطاع الأغذية والمشروبات

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونالت المركز الثالث عالمياً في «مؤشر الثقة في قطاع الأغذية والمشروبات، 2022»، وهو أحد المؤشرات الفرعية الصادرة حديثاً، ضمن «مؤشر إيدلمان للثقة 2022»، الصادر مطلع العام الجاري عن مؤسسة «إيدلمان» الأمريكية للدراسات والاستشارات.

ويهدف هذا المؤشر الفرعي، إلى رصد مستويات الشعوب لدى مختلف دول العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، ومدى شعور السكان بالاطمئنان لسلامة الغذاء الذي يتناولونه، سواءً في منازلهم أو في المطاعم والفنادق.

وأفادت نتائج المؤشر، بأن مستوى ثقة سكان الإمارات في قطاع الأغذية والمشروبات، قد بلغ هذا العام 81 درجة من أصل 100 درجة، وبارتفاع قيمته 8 درجات عن مستوى الثقة في العام الماضي.

وتفوقت الإمارات على الصين، التي جاءت في المركز الرابع، وبلغ مستوى ثقة سكانها في قطاع الأغذية والمشروبات 80 درجة. وجاءت تايلاند، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، نيجيريا، المكسيك، والبرازيل، في المراكز من الخامس إلى العاشر على التوالي.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب إندونيسيا، التي بلغ مستوى ثقة سكانها في قطاع الأغذية والمشروبات 87 درجة، بارتفاع 4 درجات عن العام الماضي. وجاءت الهند في المركز الثاني، برصيد 83 درجة، وبارتفاع درجتين عن عام 2021. وبلغ متوسط مستوى الثقة لدى سكان العالم في قطاع الأغذية والمشروبات 68 درجة، وبارتفاع درجتين عن العام الماضي.

وكان من أبرز نتائج المؤشر هذا العام، تراجع مستويات الثقة في قطاع الأغذية والمشروبات لدى سكان كلٍ من كندا «تراجع مستوى سكانها بمقدار درجتين إلى 60 درجة»، روسيا «-3 درجات، 42 درجة»، والولايات المتحدة الأمريكية «-6 درجات، 59 درجة».

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