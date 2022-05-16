«سي بابلز» تكشف عن كبسولة طائرة في قمّة المستقبل للابتكار

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «سي بابلز» عن كبسولة طائرة خلال النسخة الثانية من قمة المستقبل للابتكار وهو الحدث الأول عن الفضاء والاستدامة وميتافيرس في الإمارات. ولدى «سي بابلز» وكبسولات الفضاء أهداف مشتركة إذ تحتاج إلى أعلى كثافة طاقة باستخدام محركات عالية الأداء تتميّز بأخف وزن ممكن لتحدّي الجاذبية والطيران.

وعقدت قمة ابتكار المستقبل في فندق الميدان يومي 11 و12 مايو وبحثت مختلف المواضيع مثل الرموز غير القابلة للاستبدال، وتغير المناخ، والرعاية الصحية، والطاقة، والاستدامة، والروبوتات من منظور التحوّلات التطوريّة في مجالي التكنولوجيا والصناعة.

وقالت فيرجيني سورات، نائبة الرئيس الأول لشركة «سي بابلز»: هو أوّل قارب طائر يعمل بطاقة الهيدروجين، يمكن التوصّل إلى التنقل الخالي من الانبعاثات إذا تمّ استحداث الابتكارات المتطورة لدعم التحوّل البيئي.

وأضافت: نحن نشعر بالاطمئنان حين نرى أن جميع الإجراءات تصبّ في الاتجاه نفسه، وأن كلّ خطة تتوافق مع الخطط الأخرى والبحوث تتماشى مع هدف الحدّ من بصمتنا الكربونية العالميّة.

إن دعوتنا إلى قمة المستقبل للابتكار في المستقبل شرف لشركة «سي بابلز» وتحمل أخباراً ممتازة للصناعة بشكل عام. فنحن جميعاً نجري التغييرات التي ستحدّد مستقبل المناظر الطبيعية والمشاهد الحضريّة في العالم التي نسعى للحفاظ عليها لأجيال الغد.

وقال عدنان النوراني مؤسس قمة المستقبل للابتكار رئيس مجلس إدارة المكتب الخاص للشيخ صقر بن محمد القاسمي: يسعى اقتصاد الإمارات إلى الاستفادة من المواهب في جميع القطاعات لنشر إمكانات التكنولوجيا المستخدمة لتحقيق التحوّل العالمي. نحن نرعى المبادرات وندعم قدرات البحث والتطوير للاستفادة منها في الفصل التالي من تطورنا.

وتشكّل فعاليات مثل قمة المستقبل للابتكار محطّات بارزة لرجال الأعمال والجهات الفاعلة المؤسسية. ونحن ندعم جميع المشاريع القديمة والجديدة التي تسعى إلى إحداث ثورة في قواعد اللعبة مثل «سي بابلز».

وتسعى القيم الأساسية التي تتميّز بها شركة «سي بابلز» إلى تقديم خدمة التميز في الهندسة لعالم الغد فكبسولة الابتكار التي صمّمتها الشركة عبارة عن قارب طائر هجين يسع ثمانية إلى اثني عشر راكباً وهو يعمل بالطاقة الكهربائيّة والهيدروجين. ويمكن أن يؤدي نشر أسطول من هذه القوارب في المنطقة إلى خلق فرص عمل ذات مؤهلات عالية في مجالات التصنيع والتكامل والصيانة والتشغيل والقيادة.

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