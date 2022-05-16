«هانيويل» تستعرض أحدث تقنياتها في معرض المطارات بدبي

المصدر: دبي- البيان

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كشفت هانيويل (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز Nasdaq: HON) عن مشاركتها في معرض المطارات 2022 بإمارة دبي، لاستعراض أحدث حلولها الجوية والبرية التي تسهم في تعزيز العمليات المستدامة بالمطارات. ويقام المعرض خلال الفترة بين 17 و19 مايو الجاري.

ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي وصول إجمالي عدد المسافرين على مستوى العالم إلى 4 مليارات مسافر في عام 2024، متجاوزاً مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19.

كما التزم اتحاد النقل الجوي الدولي وشركات الطيران التابعة له بتحقيق الحياد الكربوني لعملياتهم بحلول عام 2050.

وتعتزم هانيويل استعراض نظامها الجوي نافيتاس الذي يساهم في تحسين مدة إنجاز العمل ووقت تشغيل العمليات الجوية، فضلاً عن تقليل زمن التعطل الناجم عن عمليات الصيانة بنسبة تصل إلى 25%.

كما تسعى إلى عرض حل هانيويل فورج لإدارة الأداء المؤسسي، بهدف دعم العمليات البرية وتوفير الطاقة بنسبة كبيرة، فضلاً عن التحول إلى الصيانة الاستباقية بدلاً من الصيانة عند الحاجة.

وقال فيليبوس جاكوب، مدير عام المطارات الدولية لدى شركة هانيويل لتقنيات المباني: يرتكز مستقبل قطاع الطيران على التعافي المستدام، مما يتطلب استفادة المطارات من تقنياتها الرقمية لتحقيق أولويات السلامة والاستدامة والكفاءة التي يمكن مواءمتها لتوفير أفضل التجارب للمسافرين وطواقم العمل.

وتساهم تقنياتنا في تحسين جودة الهواء على متن الطائرات وتوفير تجربة سلسة للمسافرين، فضلاً عن توفير عمليات متكاملة وأكثر أماناً التي تتمتع بمستويات أمان سيبراني أكبر في المطارات الإقليمية.

وتتألف حزمة برمجيات نافيتاس من شبكة من الأنظمة التي تتمحور حول إنجاز المهام، والتي تمكّن المطارات من رقمنة العمليات اليومية وأتمتتها وتمثيلها بصرياً بسلاسة أكبر.

وتتضمن هذه العمليات تنظيم النهج النهائي لاقتراب الطائرات من مدرج الهبوط، والهبوط، وقيادة الطائرات من وإلى مواقفها، وإدارة الطائرات للإقلاع مرة أخرى، وتنظيم صفوف انتظار الإقلاع والإقلاع.

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