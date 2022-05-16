300 شركة في «كابسات 2022» بدبي الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

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ينطلق كابسات 2022، الفعالية الأبرز في المنطقة التي تجمع قطاعات الإبداع والبث والأقمار الاصطناعية، غداً الثلاثاء ويستمر مدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجمع الفعالية أكثر من 120 شخصية من قادة الفكر والمتحدثين الخبراء في القطاع لمشاركة معارفهم من خلال المؤتمرات التي تُقام على مدار 110 ساعات، وبمشاركة أكثر من 300 شركة وحضور ما يزيد على 13 ألف شخص من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وترسم الفعالية السنوية في دورتها الثامنة والعشرين آفاق مستقبل قطاعات البث والأفلام واستهلاك المحتوى، إذ تجمع خبراء المجال من مختلف أنحاء العالم في برنامجٍ حافلٍ من الفعاليات الهادفة إلى مشاركة المعارف والخبرات. ويتضمن البرنامج ثمانية مؤتمرات تتناول مختلف الموضوعات، بدءاً من أحدث الابتكارات في مجال الأقمار الاصطناعية وتطوير المحتوى ووصولاً إلى الشركات الناشئة التي تعزز تنافسية القطاع.

ويضم برنامج مؤتمرات كابسات 2022 مؤتمر المحتوى، ومؤتمر مستقبل الشركات الناشئة، الذي يناقش ملامح المرحلة المقبلة للشركات الناشئة في مجال تقنيات الإعلام، ومؤتمر المركز الرقمي، والتكنولوجيا السمعية البصرية، ومحتوى الجيل التالي، وغيرها من الجلسات المخصصة لمناقشة واقع أسواق أفريقيا والمملكة العربية السعودية. وتُسلّط هذه الأنشطة الضوء على العديد من القضايا في القطاعات التي تمر بمرحلة من التحوّلات الجذرية واسعة النطاق.

وتستقطب قمة سات إكسبو مشاركين من جنسياتٍ متعددة، ومن ضمنهم مجموعة من الأسماء البارزة من صناع القرار التنفيذيين من كوزميك أبل من الولايات المتحدة؛ والرابطة العالمية لمشغلي الأقمار الاصطناعية؛ وشركة تقنيات شبكات الأقمار الاصطناعية وشركة سي كوم لأنظمة الأقمار الاصطناعية من كندا؛ وإنمارسات ومجموعة ساتكومز إنوفيشن وإس إي إس نتوركس وإي تي إل سيستمز وكراتوس وجي في إف من المملكة المتحدة، إلى جانب عربسات من المملكة العربية السعودية.

ويضم معرض كابسات 2022 عدداً من الأجنحة الوطنية، بما فيها أجنحة بافاريا بألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تخطط GatesAir، الشركة الشهيرة والمتخصصة في تصنيع منتجات البث الإذاعي والتلفزيوني اللاسلكية والمنتجات الرقمية ومنتجات نقل المحتوى، لإطلاق منتجات جديدة وإقامة علاقات تعاون طويلة الأمد بعد توقف أنشطتها فترة طويلة بسبب أزمة كوفيد 19.

وقال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج: «قبل أكثر من عقدين من الزمن تمكنت دبي من تأسيس بيئة أعمال إعلامية متكاملة، متمثلة بمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5 للإعلام، جذبت بعض أكبر الشركات والمؤسسات الإعلامية إلى جانب الخبراء والمتخصصين والمواهب من شتى أرجاء العالم، ما أسهم في نمو وتطور قطاعات الإعلام والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات والمنطقة ككل».

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية كابسات 2022 جزءاً لا يتجزأ من جهودنا الرامية لتعزيز الحوار واستكشاف آفاق التعاون بين مكونات المجتمع الإبداعي وتبادل المعرفة والخبرات والرؤى من أجل النهوض بصناعات الإعلام والمحتوى، ونفخر بأن نكون شركاء استراتيجيين لهذا النوع من المحافل التي تعد ملتقى عالمياً لقادة الفكر وصناع المحتوى ومنصة مثالية في دبي لإبراز المواهب والفرص التي تذخر بها المنطقة ككل ما يرسخ مكانة الإمارة عاصمة للإعلام العربي».

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