13 % نمو الإيرادات التشغيلية لـ«الخليج للملاحة» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في «سوق دبي المالي» نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، محققة أرباحاً صافية بلغت 1.8 مليون درهم. كما قام مجلس الإدارة الجديد بتعيين الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة، والمهندس عبدالله عطاطرة نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.

وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 35 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2022 مقارنة بنحو 31 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع وقدره 13%. وبلغت الأرباح التشغيلية ما يقارب 7 ملايين درهم بنهاية الربع الأول لعام 2022 مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 6 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 1.8 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2022 مقارنة بصافي أرباح بلغت 79 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021. وبلغت قيمة التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية 12 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2022 بدعم من عمليات تأجير أسطول ناقلات المواد البتروكيماوية.

وبلغ إجمالي الأصول 826 مليون درهم.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 مارس 2022 إلى 379 مليون درهم مقابل 377 مليون درهم بنهاية 2021. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15% إلى 4.5 ملايين درهم بنهاية الربع الأول لعام 2022 مقابل 5.4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021، كما قامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 19% من 10.7 ملايين درهم في الربع الأول من 2021 إلى 8.7 ملايين درهم لنفس الفترة من 2022.

وبدأت الشركة إجراءات إصدار سندات ملزمة التحويل إلى أسهم بقيمة 150 مليون درهم (كحد أقصى) بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية والمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية التي انعقدت بتاريخ 28 أبريل 2022. ويهدف هذا الإصدار إلى تحويل جزء من مديونية الشركة إلى أسهم وبالتالي زيادة رأس المال المدفوع وتقليل نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال إلى ما دون نسبة الـ 50%.

باشرت الشركة بخطة إعادة شراء أسهم الشركة وبنسبة لا تتجاوز 10% بعد أن تم الحصول على موافقة الجمعية العمومية والسلطات التنظيمية. ويأتي هذا التوجه لإعادة شراء الشركة لجزء من أسهمها لدعم السهم والحفاظ على قيمته العادلة مما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويؤدي إلى مزيد من الاستقرار وزيادة ربحية السهم السوقية في المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز