مسؤولون وفعاليات اقتصادية: الإمارات تدخل عهداً جديداً من النماء والازدهار

المصدر: متابعة: القسم الاقتصادي

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أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يشكل عهداً جديداً من النماء والازدهار في الإمارات، ما ينعكس على رفاهيتها وتقدمها، ويعزز مكانتها ودورها الريادي قوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونموذجاً تنموياً عالمياً يحتذى به، مشيرين إلى أن الإمارات ستواصل نجاحها وريادتها في ما بدأ به قادتنا الأوائل في مسيرة النهضة والبناء، وبقيادة سموه ستنطلق إلى آفاق جديدة من المجد والعز والتفوق والريادة، التي ستعزز من مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، لتسجل نجاحات رائدة ومتميزة في جميع الصعد.

قوة مالية

وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، يؤكد دور سموه القيادي والتاريخي في خدمة الوطن والمواطن، والحفاظ على منجزات الاتحاد وتعزيزها، بما يحقق مصالح الدولة على المستويات كافة.

وأضاف إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ما هي إلا امتدادٌ لفكر مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ونهج المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله في ترسيخ مبادئ الاتحاد، وتكريس مكتسبات الدولة والنهوض بها ومع تولي سموه مسؤولية رئاسة البلاد، تدخل الإمارات عهداً جديداً من النماء والازدهار، ما ينعكس على رفاهيتها وتقدمها، ويعزز مكانتها ودورها الريادي قوة مالية واقتصادية فاعلة ومؤثرة، ونموذجاً تنموياً عالمياً يحتذى به. وقال: نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونعاهده على العمل بكل جهد وعزيمة لتجسيد رؤيته الحكيمة في تطوير القطاع المالي، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً متقدماً، ودعم المسيرة التنموية الشاملة للدولة تحت قيادته الرشيدة.

خبرة واسعة

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة أنه بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم في الدولة ستواصل الإمارات مسيرة الإنجازات الحضارية والتنمية الشاملة لبناء مستقبل مستدام للأجيال.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بما يمتلكه من شخصية قيادية لافتة وتجربة غنية في العمل العام في مختلف المناصب التي تولاها وحنكة متميزة وخبرة واسعة وسمعة عالمية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح الذي تستحقه دولتنا.. فها نحن ندشن الخمسين الجديدة من عمر الدولة مسلحين بإنجازات كبيرة وخبرات عديدة وها هو سموه يكمل مسيرة من سبقه من قادة كبار مؤسسين وآباء وأشقاء ونحن معه ومن خلفه نسير في الطريق والنهج نفسهما نبني على ما تحقق عبر مشوار نصف قرن من العمل والعطاء والتقدم ونضيف إليه.

وأضاف بكل مشاعر الفخر والاعتزاز نُبايع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» رئيساً للدولة ونجدد عهد الولاء والوفاء والانتماء لقيادة حكيمة ورشيدة ولوطن نفديه بالأرواح وبكل ما نملك.

رؤية ثاقبة

وهنأ عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لانتخاب أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد سموه رئيساً للدولة، مؤكداً أن الشيخ محمد بن زايد صاحب رؤية ثاقبة وقائد استثنائي ومؤسس مئويتنا وقائد مسيرة تنمية دولتنا، وأنه خير خلف لخير سلف، وأننا على يقين أن الإمارات ستواصل نجاحها وريادتها في ما بدأ به قادتنا الأوائل في مسيرة النهضة والبناء، وبقيادة سموه ستنطلق إلى آفاق جديدة من المجد والعز والتفوق والريادة، التي ستعزز من مكانة الإمارات على المستوى الإقليمي والعالمي، لتسجل نجاحات رائدة ومتميزة في جميع الصعد.

ولاء وانتماء

وأكد الدكتور عبدالله الشيباني رئيس مجموعة أملاك المدينة العقارية بالإمارات الأمين العام لوثيقة الولاء والانتماء لصاحب السمو رئيس الدولة : أن انتخاب وتزكية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله بالإجماع، ليتولى مقاليد رئاسة الدولة خلفاً للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه يأتيان استمراراً لمسيرة دولة الإمارات الفتية والمتطورة نحو تحقيق المزيد من التطور والرفعة واحتلال المكانة المرجوة على مستوى العالم في كافة الصعد.

وقال إن وثيقة الولاء والانتماء لصاحب السمو رئيس الدولة التي بدأت قبل أكثر من عقد من الزمن ستواصل فعالياتها ومبادراتها المجتمعية والإنسانية تأكيداً لولائها وانتمائها للقيادة الرشيدة بالدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي يعد خير امتداد للوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ولأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراءهما.

وذكر أن المرحلة المقبلة يتوقع للإمارات أن تشهد مزيداً من التطور والريادة في ظل العهد الجديد الذي يتوقع أن يشهد إنجازات ضخمة تضاف إلى سجلها الحافل.

وأكد أن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة ستشهد مرحلة إضافية من الجذب التجاري والاقتصادي والاستثماري ما سيزيد من متانة الاقتصاد الإماراتي الذي يضرب به المثل وخاصة بعد فترة التعافي المقبلة التي ستعقب جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية أثرت في العالم كله.

حب الوطن

أكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله ورعاه» خير خلف لخير سلف، إذ ترعرع سموه على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في البذل والعطاء والإنسانية، وفي حب الوطن والقاطنين على أرضه من مواطنين وشعوب العالم أجمع.

وتابع المدفع: سيكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله ورعاه» مسيرة التمكين وأمين رحلتها لمستقبل واعد كان قد رسمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

عطاء وبذل

أكد عبدالعزيز عبدالله الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً للدولة يعد امتداداً لمسيرة دولة الاتحاد فسموه قائد استثنائي استلهم من مآثر المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وجُبل على حب الوطن والمواطنين والعطاء والبذل من أجل رفعة الإمارات ورفاهية شعبها.

وقال «نهنئ أنفسنا وشعب دولة الإمارات بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيساً للدولة وعلى الثقة الكبيرة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل هذه المسؤولية».

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